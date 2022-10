Gigi Hadid torna sul red carpet: il suo tailleur di velluto è il must dell’autunno Ieri sera a New York si sono tenuti i WWD 2022 Honors Awards e tra le protagoniste indiscusse dell’evento c’è stata Gigi Hadid. La modella è tornata a calcare un red carpet internazionale e lo ha fatto con un adorabile tailleur di velluto, modello must dell’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Era da tempo che Gigi Hadid non calcava un red carpet internazionale ma nelle ultime ore le cose sono cambiate: la modella è tornata agli eventi di gala partecipando ai WWD 2022 Honors Awards che si sono tenuti ieri sera a New York. Se da un lato la sorella Bella è volata in Qatar per inaugurare una mostra sull'arte islamica (con tanto di hijab sul capo), lei è rimasta nella Grande Mela e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile, a prova del fatto che anche fuori dalle passerelle fashion rimane sofisticata e glamour. La top ha proposto il completo da imitare assolutamente in autunno: in total velvet e dal mood mannish.

Gigi Hadid in total velvet sul red carpet

Il velluto è il tessuto must dell'autunno e, dopo il ritorno delle tute velvet in pieno stile anni 2000, ora la mania ha travolto anche la moda mannish. A dimostrarlo è stato il nuovo look di Gigi Hadid, che per il ritorno su un red carpet newyorkese ha sfoggiato un elegante tailleur in velluto blu cobalto firmato Tommy Hilfiger (stilista con cui ha anche posato di fronte ai fotografi durante l'evento). I pantaloni sono leggermente a palazzo, mentre la giacca è lunga e doppio petto. Per completare il tutto la top ha scelto degli accessori a contrasto, dalla camicia ai décolleté col tacco, entrambi in total white. Non è mancato un tocco scintillante con le collane in oro bianco e diamanti.

Gigi Hadid in Tommy Hilfiger

Gigi Hadid con i capelli extra long

A fare la differenza nel look di Gigi Hadid sono stati i capelli. Già da tempo li porta lunghissimi e in biondo platino ma questa è la prima volta che appare su un red carpet internazionale in versione dea. Ha optato per una piega sciolta leggermente ondulata, mettendo in risalto sia le lunghezze extra che le radici leggermente più scure come impone il trend del momento. La modella ha poi puntato su un trucco appena accennato con un tocco di rimmel sulle ciglia e un rossetto nudo effetto matte. Insomma, Gigi potrà anche rimanere lontana dai riflettori ma non per questo perde l'innato stile: in quanti si ispireranno al suo look di velluto per l'autunno?