Fuschia Anne Ravena: è filippina la reginetta del concorso mondiale per donne trans È filippina la Miss International Queen 2022: Fuschia Anne Ravena ha trionfato al concorso aperto unicamente a donne transgender.

A cura di Giusy Dente

Fuschia Anne Ravena

La filippina Fuschia Anne Ravena è stata incoronata Miss International Queen 2022. Il concorso, lanciato nel 2004, è aperto unicamente a donne transgender ed è nato proprio per aiutare queste persone a sentirsi più accettate dalla società. Si svolge ogni anno, ma nel 2021 è stato rimandato a causa della pandemia. Quest'anno si è svolto, in modo non casuale, in concomitanza col Pride Month. La finale del concorso si è svolta sabato in Thailandia, Paese che ha una delle comunità LGBT più aperte e visibili di tutta l'Asia. Fuschia Anne Ravena l'ha spuntata su altre 22 partecipanti, aggiudicandosi la vittoria. Con lei sul podio anche la colombiana Jasmine Jimenez e la francese Aëla Chanel, rispettivamente seconda e terza classificata. La 27enne è la terza filippina a vincere il concorso, dopo Kevin Balot nel 2012 e Trixie Maristela nel 2015.

Fuschia Anne Ravena

Chi è Fuschia Anne Ravena

Nata il 13 giugno 1995 a Tisa (nella provincia di Cebu – Filippine), Fuschia Anne Ravena ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2018 è stata finalista a Super Sirenya, poi ha conquistato il titolo di Miss International Queen 2022 Philippines, per poi conquistare trionfare anche a Miss International Queen 2022. Oltre alla carriera di modella porta avanti anche quella di influencer e imprenditrice. La vittoria è un modo per ribadire il suo orgoglio di appartenere alla comunità LGBT.

Miss International Queen 2022

Su Instagram si è augurata, all'indomani della vittoria, di avere sempre la possibilità di rappresentare le Filippine e la comunità trans al meglio delle sue capacità. Punta a essere un modella positivo per la sua gente e l'uguaglianza è il valore che le sta più a cuore, quello per cui è pronta a battersi. Quando, nella fase finale del concorso, le è stato chiesto un pensiero al riguardo, ha spiegato, nel suo scintillante abito color argento: "Vorrei influenzare le altre persone a diffondere amore, pace e unità per avere l'uguaglianza nel mondo perché dopotutto viviamo tutti sotto lo stesso cielo, respiriamo la stessa aria, siamo tutti diversi, ma l'amore è universale".

Miss International Queen 2022

Ravena ha ricevuto come premio 450.000 baht thailandesi (circa 12 mila euro) e regali di vari sponsor.