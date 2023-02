Flora Canto festeggia i 40 anni: al party di compleanno brilla vestita d’oro e paillettes Circondata dall’affetto delle persone care, Flora Canto ha festeggiato i 40 anni. Per il party di compleanno ha puntato su un look sparkling.

A cura di Giusy Dente

A distanza di un solo giorno dal compleanno della primogenita Martina (nata l'11 febbraio 2017), Flora Canto ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. La moglie di Enrico Brignano (diventata madre la seconda volta nel 2021, quando è nato Niccolò) per celebrare la ricorrenza ha scelto di fare le cose in grande. Il party si è svolto domenica in presenza di tanti amici a Casale Tor Di Quinto, un ristorante allestito per l'occasione con palloncini colorati, luci e una parete di paillettes a prova di selfie. Immancabile la torta per accompagnare il brindisi finale di auguri, a forma di numero 40.

Il look della festeggiata

La neo 40enne per l'occasione ha puntato su un look sparkling, perfetto per le ricorrenze festose e i party in cui non si vuol proprio passare inosservati. La scelta è caduta su un abitino monospalla interamente rivestito di grosse paillettes colo oro, una creazione firmata Patrizia Pepe glamour e trendy. Ha abbinato al look un paio di décolleté nude dal tacco a spillo vertiginoso.

in foto: abito Patrizia Pepe

La festeggiata ha ballato e cantato tutta la sera, facendo foto coi presenti. Hanno partecipato alla serata anche alcuni volti noti, tra cui le amiche Matilde Brandi e Elena Santarelli. Immancabile in un'occasione come questa il marito Enrico Brignano. I due, insieme dal 2014, si sono sposati dopo la nascita dei due figli: si sono detti sì ad agosto 2022, suggellando così il loro amore e promettendosi di passare insieme tutta la vita.