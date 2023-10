Fiori per l’autunno, Jennifer Lopez rompe le regole con l’abito romantico dipinto a mano J-Lo ha partecipato a un evento sfoggiando un look elegante e delicato, un outfit romantico e dall’aria primaverile, con ciclamini rosa dipinti a mano.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez ai Beauty Awards

Jennifer Lopez non è solo un'artista di fama mondiale: nel tempo ha affiancato alla carriera musicale anche quella nel mondo del cinema e nel settore beauty. Ha infatti lanciato una linea di skincare che porta il suo nome: la cura della pelle e del corpo in generale è sempre stata per lei fondamentale. Proprio perché è ornai un nome di spicco di questa industria, domenica 1 ottobre ha partecipato alla quinta edizione dei Beauty Awards al Taglyan Complex di Los Angeles (California). È salita sul palco e ha consegnato l'Outstanding Achievement in Fitness Award alla sua storica istruttrice di fitness Tracy Anderson. Per l'occasione ha scelto un look delicato e romantico.

Il look di J-Lo

È autunno e questa stagione è tradizionalmente associata a colori scuri e nuance calde. Quest'anno, stando ai trend visti in passerella, spopoleranno il grigio polvere, il beige sabbia, ma anche il giallo limone, il rosa confetto, l'azzurro cielo e il rosso fuoco. Jennifer Lopez, contro ogni aspettativa, ha optato per un look floreale, romantico e delicato, per presenziare a un evento. L'abito sa di primavera: è un vestito con ciclamini dipinti a mano su fondo bianco, caratterizzato da ampia scollatura a V e gonna larga, leggermente più lunga dietro.

Jennifer Lopez in Bach Mai

La creazione fa parte della collezione Resort 2023 del luxury brand Bach Mai. Lo ha abbinato ad accessori coordinati: sandali rosa con tacco a spillo di Femme LA (modello Donatella Mule) e una pochette Rodo dello stesso colore. Come sempre, dietro questo outfit sensuale e femminile ci sono i suoi fidati stylist di vecchia data, Rob Zangardi e Mariel Haenn.

Jennifer Lopez in Bach Mai

Come si tiene in forma J-Lo

Jennifer Lopez ha potuto consegnare con le sue stesse mani un premio a una persona per lei importante: l'istruttrice di fitness Tracy Anderson, vera guru del settore. Tra le clienti delle sue palestre ci sono anche Olivia Wilde, Gwyneth Paltrow e Victoria Beckham. È lei che segue da tempo gli allenamenti della cantante, famosa per essere particolarmente rigorosa quando si tratta di sport e workout. Si tiene in forma e in salute con attività fisica costante e alimentazione sana: ha ammesso di non sgarrare mai, di amare spingersi oltre i limiti. Per lei ogni giorno la sveglia suona alle 5, comincia la giornata allenandosi e lo fa per stare bene col corpo, ma anche per trarne benefici sulla mente.