Eva Mendes con la t-shirt di Ryan Gosling in versione Ken: il dolce gesto per sostenere il compagno Eva Mendes è la più grande sostenitrice del suo compagno Ryan Gosling e lo ha dimostrato con il suo nuovo look: ecco la dolce dedica che gli ha fatto a pochi mesi dall’uscita del film Barbie.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa sta per finire: il prossimo 20 luglio arriverà nei cinema di tutto il mondo il film su Barbie, l'iconica bambola più famosa della Mattel, e si preannuncia già un successo. A ricoprire i panni della protagonista sarà la meravigliosa Margot Robbie, mentre al suo fianco nei panni di Ken ci sarà il sex symbol Ryan Gosling (entrambi già apparsi in pubblico spesso in versione "dolls"). Chi ha trovato un'idea davvero dolce e speciale per sostenere il noto attore hollywoodiano in questa esperienza super pop? La compagna Eva Mendes, che sui social ha rivelato un nuovo look ispirato proprio al film Barbie e al personaggio interpretato dall'uomo della sua vita.

Eva Mendes sostiene Ryan Gosling

Eva Mendes e Ryan Gosling sono tra le coppie più unite e affiatate del cinema hollywoodiano, con la loro storia da fiaba hanno dimostrato che il vero amore può esistere anche in un mondo tanto patinato e ad oggi sono felici di essere genitori di due splendide figlie. Sebbene preferiscano vivere la relazione lontani dai riflettori, l'attrice ha voluto fare qualcosa di speciale per il compagno che presto debutterà nei panni di Ken nel film Barbie. Sarà perché voleva aiutarlo a promuovere la pellicola o perché semplicemente intendeva dedicargli un pensiero carino, ma la cosa certa è che ha posato con indosso un capo personalizzato a tema Ken.

Eva Mendes con la t–shirt di Ken

Il look a tema Barbie di Eva Mendes

Al motto di "Ho il vero grande Kenergy. Perché anche le ragazze sono giocatrici", Eva Mendes si è lasciata immortalare in versione casual sullo sfondo di una staccionata e indosso un paio di jeans e una t-shirt a tema Barbie. Si tratta di un semplice modello bianco portato con le maniche scorciate ma decorato con la stampa di Ryan Gosling in versione Ken sul petto. La scritta recita "Barbie 2023, Ryan Gosling as Ken" e mostra l'attore con i capelli biondi, i muscoli in mostra e indosso un gilet di jeans. Non è forse la dedica più dolce e originale di tutti i tempi?