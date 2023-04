Emma “torna a casa” ad Amici 2023: la giacca scintillante rivela il top reggiseno La cantante Emma ha presentato il nuovo singolo Mezzo Mondo ad Amici: per l’occasione ha scelto un outfit glamour dagli accenti sexy.

A cura di Beatrice Manca

La settimana puntata del Serale di Amici 22, andata in onda sabato 29 aprile, ha avuto un'ospite d'eccezione: la cantante Emma, che ha presentato il nuovo singolo Mezzo Mondo. Per la cantante si tratta di un ritorno a casa, come lei stessa ha scritto sui social: Emma Marrone ha vinto la nona edizione del talent show Mediaset e da allora non si è più fermata. Per questa occasione speciale Emma ha scelto di brillare con un outfit griffato e scintillante.

Chi ha firmato il look scintillante di Emma ad Amici

Per l'esibizione Emma ha scelto un completo gessato nero con giacca oversize e pantaloni ampi. Non si tratta del classico gessato, bensì di una rivisitazione glamour firmata GCDS, con righe scintillanti che conferivano luce all'insieme. Per renderlo ancora più rock e sexy, Emma lo ha abbinato a stivaletti con tacco e plateau e ha lasciato il blazer aperto, rivelando il top reggiseno, la tendenza della Primavera/Estate 2023. Su Instagram ha poi ringraziato il designer Giuliano Calza per il look.

Emma in GCDS

L'abbraccio tra Emma e Maria De Filippi

Emma non ha nascosto l'emozione: presentare il nuovo brano sul palco dove tutto è iniziato sembra un po' la chiusura del cerchio. Al termine dell'esibizione ha abbracciato Maria De Filippi, in un momento pieno di affetto e riconoscenza: "Sono emozionata, è bello tornare", ha detto Emma. "Lo sento, ti trema la mano", ha sottolineato la conduttrice. Le due artiste hanno scelto look complementari: la conduttrice era in total white, la cantante in total black. Con un'unica certezza di stile: col tailleur pantalone non si sbaglia mai!