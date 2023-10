Emma Marrone torna ad Amici con gli abiti strappati: il look “effetto vissuto” è il must dell’autunno Ieri pomeriggio Emma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi nei panni di ospite speciale: ecco il look dall’effetto vissuto che ha sfoggiato sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è ripartito da diverse settimane con una nuova edizione che si sta rivelando già un successo. Al di là degli allievi che si sfidano a colpi di acuti e balletti sofisticati, a catturare le attenzione dei media sono gli ospiti speciali che la padrona di casa invita in studio settimana dopo settimana. Se da un lato Giulia Stabile, Elena D'Amario e Giulia Pauselli sono ormai delle "presenze fisse" del programma, dall'altro volti noti come Angelina Mango e Stash sono tornati solo in una puntata. Dopo Annalisa, che ha celebrato il recente successo proprio sul palco su cui ha debuttato diversi anni fa, ieri è stato il turno di Emma Marrone: ecco cosa ha indossato per il "ritorno alle origini".

Emma Marrone ad Amici dopo 13 anni

Era il 2010 quando Emma Marrone vinse Amici di Maria De Filippi (era la stessa edizione a cui partecipò Stefano De Martino) e da allora di strada ne ha fatta, tanto da essere ormai diventata una delle cantante simbolo della scena musicale italiana. Ieri pomeriggio non ci ha pensato su due volte a rispondere all'invito della regina della tv, che l'ha voluta al suo fianco per la puntata della domenica. La popstar ha ormai detto addio alle tute colorate del talent e viene considerata un'artista sofisticata e glamour. Dopo aver lanciato il nuovo album in black&white, ora ha lasciato spazio a un look decisamente più originale. La sua particolarità? È a "effetto vissuto", dettaglio destinato a diventare uno dei must dell'autunno.

Emma Marrone ad Amici

Quanto vale il look di Emma

Per il ritorno sul palco di Amici Emma ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria icona fashion. Ha sfoggiato un originale maglione beige a effetto vissuto di Christopher Esber, un modello beige a costine ma con gli orli completamente tagliati e sfilacciati (prezzo 798 euro), e lo ha abbinato agli Ashton Jeans di The Attico, ovvero dei pantaloni in denim con un dettaglio cut-out sulle gambe che stacca il bustino dalle lunghezze, rendendolo così una sorta di "bermuda alternativo". Anche in questo caso non si tratta di un accessorio a buon mercato, visto che sugli e-commerce di moda viene venduto a 870 euro. Maxi stivali con la zeppa, elastico degli slip in vista e capelli ondulati: Emma non ha assolutamente rivali quando si parla di stile.