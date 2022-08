Emma Marrone al mare con gli accessori griffati: occhiali e cappello valgono quasi mille euro Emma Marrone è tornata nel suo amato Salento per le vacanze e non ha esitato a immortalarsi al mare con gli amici di sempre. Il dettaglio che non è passato inosservato? In spiaggia non ha rinunciato alle griffe e ha sfoggiato degli accessori di lusso.

Le vacanze sono cominciate un po' per tutti, soprattutto per le star che ormai da settimane sui social mostrano come procedono le loro ferie. Emma Marrone non fa eccezione, anche se ha dato il via all'estate con un po' di ritardo rispetto a molti dei suoi colleghi. Ha approfittato della pausa lavorativa per tornare nel suo amato Salento, dove ha ritrovato gli amici di sempre. Non ha esitato a immortalarsi in loro compagnia sullo sfondo di una spiaggia da sogno, anche se ad attirare le attenzioni è stato il suo look balneare. La cantante al mare non rinuncia alle griffe e sfoggia degli accessori iper griffati.

Gli occhiali da sole di Emma Marrone

Sebbene Emma si sia presa una momentanea pausa dalla musica, continua a essere super attiva sui social, dove ama mantenere un rapporto diretto con i fan. Per lei niente foto in bikini o in barca per dare il via all'estate, ha preferito andare in controtendenza e posare vestita con un meraviglioso mare alle sue spalle. Ha indossato una canotta nera scollata, completando il tutto con delle collanine d'oro e degli occhiali da sole da diva. Per la precisione ha sfoggiato un modello total black con la montatura doppia e leggermente a gatta di Celine, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 300 euro.

Occhiali Celine

Emma Marrone col cappello pescatore

Piuttosto che stendersi sul lettino sotto il sole rovente, Emma ha deciso di godersi l'ombra e il fresco e ne ha approfittato per sfoggiare uno dei capi must-have di stagione: il cappello pescatore. Come i fashion addicted più incalliti avranno sicuramente notato, non ha scelto un modello qualsiasi ma un esclusivo pezzo della collezione adidas x Gucci.

Cappello adidas x Gucci

La cantante si è scattata un selfie con il cappello a falda larga decorato con i motivi iconici dei due brand, ovvero l'incrocio GG e il trifoglio, declinati in una originale versione che mixa blu, rosso e panna, ed è apparsa super glamour in spiaggia. Quanto costa l'accessorio? Sul sito Gucci viene venduto a 590 euro. Insomma, la Marrone cura il suo stile nei minimi dettagli anche in vacanza. In quanti prenderanno ispirazione da lei durante l'estate?