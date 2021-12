Emily Ratajkowski dolce mamma: l’adorabile foto con il piccolo Sylvester tra le braccia La vita di Emily Ratajkowski è cambiata in modo drastico dallo scorso marzo: è diventata mamma del piccolo Sylvester e non potrebbe essere più felice. Nelle ultime ore ha detto temporaneamente addio alle foto provocanti e ha posato con il bimbo tra le braccia, rivelando così il suo lato più dolce.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere Emily Ratajkowski in versione sexy sui social, le foto nuda o in abiti provocanti sono diventate il suo "marchio di fabbrica" fin dagli esordi e ancora oggi non ci pensa su due volte a posare con dei look provocanti. L'ultima volta che lo ha fatto? Qualche giorno fa per sponsorizzare la sua collezione di costumi pensata per le feste. Nelle ultime ore, però, ha cambiato registro e ha pensato bene di rivelare un lato molto più intimo e dolce della sua vita, ovvero i momenti trascorsi con il piccolo Sylvester, il figlio nato dal matrimonio col marito Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski è una mamma cozy

Emily Ratajkowski potrà pure essere diventata famosa per i suoi scatti provocanti ma, una volta tornata tra le mura domestiche, abbandona l'immagine di femme fatale. Lo ha dimostrato sui social, dove nelle ultime ore ha condiviso una dolcissima foto in versione mamma. La modella si è lasciata immortalare con Sylvester tra le braccia, gli dà il biberon e sfoggia un adorabile look cozy. Maglione over, cerchi d'oro alle orecchie, chignon spettinato, viso acqua e sapone: al di là di ciò che indossa, è chiaro che è la maternità a renderla meravigliosa e raggiante.

Emily Ratajkowski con il figlio Sylvester

La vita da mamma di Emily Ratajkowski

La vita di Emily Ratajkowski è cambiata da quando ha incontrato Sebastian Bear-McClard: è lui l'uomo con il quale ha intenzione di passare il resto della sua vita e dal quale ha avuto il primo figlio Sylvester. Il piccolo è nato lo scorso anno ed è diventato fin da subito la sua unica priorità. Certo, sui social continua a provocare i fan con scatti in bikini e in topless, ma è chiaro che nella vita privata ama dedicarsi alle "normali" faccende da mamma. Insomma, la top è una mamma cool e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua naturale sensualità solo perché ha avuto un figlio.