Emily Ratajkowski alle sfilate di Milano: sfida il caldo con gli stivali sotto al minidress Anche quando non sfila Emily Ratajkowski sa sempre come rubare la scena con il suo stile: la modella era ospite della sfilata di J W Anderson, dove ha sfoggiato un abito nero con le spalle nude.

A cura di Beatrice Manca

La Settimana della Moda Uomo ha richiamato a Milano modelle, attori e star internazionali: dopo la pandemia le sfilate sono riprese a pieno regime con il loro parterre stellare. Tra gli ospiti vip delle sfilate c'era anche la top model Emily Ratajkowski, stavolta però "dall'altro lato" della passerella, comodamente seduta tra il pubblico allo show di J W Anderson.

Emily Ratajkowski con gli stivali anche d'estate

Anche quando non sfila Emily Ratajkowski sa sempre come rubare la scena con i suoi look. La modella, da poco diventata mamma, è anche imprenditrice (ha una linea di costumi) e ha appena pubblicato un libro, My Body, dove affronta il tema del nudo, delle molestie e del consenso. La moda però ha sempre un posto d'onore nella sua vita: per la sfilata ha scelto un minidress nero asimmetrico di J W Anderson con un doppio drappeggio sul corpetto e sulla gonna. L'abito, molto semplice, ha una scollatura diagonale che lascia una spalla nuda. Ma il vero tocco di stile sono gli stivali: incurante del caldo torrido che afflige Milano la modella ha completato il look con un paio di stivali marroni alti fino al ginocchio.

Emily Ratajkowski in J W Anderson

La sfilata di J W Anderson a Milano

Emily Ratajkowski era tra le molte star arrivate in Italia per la sfilata di J W Anderson sulle passerelle di Milano. Lo stilista Jonathan Anderson ha scelto di presentare insieme la collezione maschile per la Primavera/Estate 2023 e la collezione femminile Resort 2023, accomunate dalla vena pop e ironica che lo contraddistingue.

J W Anderson collezione Uomo Primavera/estate 2023

Per l'uomo hanno sfilato felpe con QR code e completi con "codici a barre" incorporati, ma anche t-shirt con CD, skateboard e perfino il manubrio di una bici! In una versione fashion del ready-made di Duchamp, Jonathan Anderson ancora una volta stupisce e diverte con la sua moda d'avanguardia. E Milano applaude.