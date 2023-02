Elodie prima e dopo, com’è cambiata la cantante ospite a Sanremo Elodie è tra i Big del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano Due. Oggi siamo abituati a vederla bellissima e trendy sul palco ma com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano inedito intitolato Due. Non è la sua prima volta all'Ariston, ha già partecipato all'ambito evento per tre volte, due come concorrente, una come co-conduttrice al fianco di Amadeus. Oggi siamo abituati a vederla meravigliosa e glamour sui palcoscenici più ambiti del nostro paese ma com'era prima del successo? Complici i numerosi cambi look, dall'acconciatura riccia al rosa fluo, fino ad arrivare al taglio rasato, il suo stile si è evoluto non poco da quando ha provato a partecipare a X-Factor fino ad oggi: ecco le foto che mostrano la trasformazione della cantante.

Dagli esordi a X-Factor ai capelli rosa

Elodie è una delle cantanti più amate del nostro paese e, oltre a distinguersi per talento, viene considerata una vera e propria icona di stile capace di lanciare mode e tendenze a ogni apparizione pubblica. Non sorprende, dunque, che prima di sfondare nel mondo della musica abbia lavorato anche come modella. Il debutto in tv, però, c'è stato nel 2009 a X-Factor quando ha partecipato alle fasi iniziali del talent.

Elodie con i capelli rosa

Venne eliminata subito ma le immagini che la ritraggono con i capelli lunghi e ricci "al naturale" fanno ancora un certo effetto, visto che negli anni successivi ha stravolto in modo radicale l'acconciatura. Il successo è infatti arrivato con Amici di Maria De Filippi nel 2015, dove è riuscita ad attirare le attenzioni sia con la splendida voce che con i capelli cortissimi e fucsia, diventati un vero e propri "marchio di fabbrica" nei mesi successivi.

Dal rosa al biondo platino

La trasformazione di Elodie

Se in un primo momento quando si pensava ad Elodie venivano subito in mente i capelli rosa, con il passare del tempo le cose sono cambiate. La cantante ha stravolto il suo look, spaziando tra il viola, il castano e un coraggioso taglio rasato. Quando sembrava aver trovato una certa stabilità col biondo, ha subito cambiato registro tornando al castano scuro e naturale. Treccine, maxi extension, long bob ondulati, chignon tiratissimi: Elodie ama aggiungere sempre un tocco di novità alla pettinatura anche quando non stravolge il colore. A volte porta la chioma con il ciuffo laterale, altre la tira all'indietro con il gel, altre ancora la tiene riccia e sauvage. Insomma, è la regina del trasformismo e di sicuro riuscirà a rendere unica e speciale anche questa nuova esperienza sanremese.