Elodie indossa un abito a rete a Che Tempo Che Fa: il look nude della cantante è super glamour Elodie sceglie un look total black per la puntata di Che Tempo Che fa: l’abito a rete è abbinato a un paio di tacchi vertiginosi.

A cura di Arianna Colzi

Elodie a Che Tempo Che Fa

Per Elodie sta per arrivare periodo davvero ricco a livello professionale. La cantante infatti sta per iniziare il tour che la porterà nei principali palazzetti italiani, alcuni dei quali già sold out da mesi. Da poco, inoltre, è stata annunciare la presenza di Gaia come opening act dei concerti. Prima di iniziare il tour, però, la cantante è stata ospite su la Nove da Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa indossando un lungo abito nero a rete che si abbinava perfettamente al nuovo colore di capelli total black.

Il total look di Elodie

L'abito a rete total black di Elodie

"Di ragazze belle ce ne sono, ma il tuo corpo lo muovi in un certo modo: questa è intelligenza del corpo”, ha commentato Ornella Vanoni, ospite fissa del programma di Fazio su Nove, complimentandosi con Elodie, visibilmente commessa per le parole della cantante. E anche per la puntata di Che Tempo Che Fa, Elodie non fa eccezione cambiando anche il colore dei capelli e indossando un abito super sensuale.

L'abito di Blumarine della collezione Primavera/Estate 2024 è formato da una texture a rete con silhouette a sirena. A differenza di come veniva presentato in passerella, l'outfit è completato anche da un body total black. Per ultimare questo look glamour, Elodie sceglie un paio di décolleté vertiginosi con tacco 12 in vernice nera: il modello è l'Ivy del brand italiano Le Silla. Una curiosità che gli appassionati di moda avranno notato è che lo stesso brand è stato scelto pochi giorni fa da Diletta Leotta, amica della cantante, per riprendere il trend dei sabot anni Duemila.

Elodie a CTCF

Come già visto nella puntata di XFactor di settimana scorsa nella quale è stata ospite, Elodie ha cambiato anche hair style optando per una nuances total black. Il beauty look è semplice visto che il make up sembra appena accennato.