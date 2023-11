Elodie diventa una “santa”: l’originale omaggio dei fan dopo l’inizio del tour Elodie ha dato il via al tour “col botto”. I fan napoletani, apprezzando non poco i suoi primi show, hanno pensato bene di farle un regalo speciale tra il “sacro e il profano”: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie ha dato ufficialmente il via al tour che la vedrà impegnata fino all'inizio di dicembre in alcune delle principali città italiane. È partita da Napoli con due concerti e, tra lacrime, ospiti speciali e ovazioni, si è goduta al massimo il "bagno di folla" al Palapartenope. A rendere gli show ancora più spettacolari sono stati i look che ha sfoggiato nelle diverse serate, dai completi di cristalli ai body nude, fine ad arrivare alle jumpsuit con gli Swarowski e alle maglie del Napoli usate come minidress. I fan non hanno potuto fare a meno di soprannominarla "Elodea", facendole un regalo speciale e originale dopo averla ammirata dal vivo sul palcoscenico partenopeo.

I fan rendono omaggio a "Elodea"

Il tour di Elodie è partito "col botto", a prova del fatto che la cantante ha davvero tutte le carte in regola per essere definita la "Beyoncé italiana". I fan napoletani sono letteralmente impazziti per lei, basta cercare il suo nome sui social per rendersi conto dello show adrenalinico ed energico che ha messo in scena al Palapartenope, incantando tutti con la sua bellezza e con la sua sensualità. Sarà perché sono rimasti senza parole di fronte il suo talento o perché semplicemente volevano rendere omaggio al soprannome "Elodea", ma la cosa certa è che i partenopei dopo i concerti hanno voluto trasformare la cantante in una vera e propria "santa".

Elodie in versione santino

L'immagine di Elodie in versione dea

Su Instagram è comparsa l'immagine in stile santino che, fondendo sacro e profano, mostra Elodie nei panni di una santa. Naturalmente si tratta solo di un fotomontaggio ma l'effetto è incredibilmente realistico. La cantante appare a mezzo busto con i capelli sciolti e lo sguardo serio, con indosso i classici abiti religiosi e un cuore sacro luminoso al centro del petto, ma a fare la differenza sono le mani che fanno la benedizione (proprio come richiesto dall'iconografia dei santi). Ora tocca al pubblico milanese assistere ai live dell'artista e, sebbene le date non siano sold-out, di certo le serate saranno ancora una volta all'insegna del divertimento e dell'energia.