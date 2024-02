Ella Bleu, chi è la figlia di John Travolta con la passione per la moda Si chiama Ella Bleu Travolta ed è la figlia di John, il divo che di recente ha fatto discutere a Sanremo. Ha la passione per la moda e sembra essere destinata a diventare una it-girl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si è parlato molto di John Travolta e della sua partecipazione al Festival di Sanremo, evento che ha segnato il suo gran ritorno in Italia ma che ha anche scatenato una serie di polemiche a causa della presunta pubblicità occulta al brand di scarpe antinfortunistica che ha sfoggiato all'Ariston. Oggi il nome dell'attore è tornato al centro delle attenzioni dei media ma questa volta non c'entrano nulla la sua carriera o i suoi balletti, è stata sua figlia Ella Bleu Travolta a catalizzare tutti i riflettori su di sé: in quanti hanno avuto il piacere di ammirarla alle sfilate della Milano Fashion Week?

Chi è Ella Bleu Travolta

Si chiama Ella Bleu Travolta, ha 23 anni ed è la figlia di John Travolta e Kelly Preston. Cresciuta tra la Florida e Los Angeles a causa del lavoro dei genitori, è sempre stata abituata a viaggiare e a vivere sotto i riflettori. Ha debuttato nel mondo del cinema da piccolissima, a soli 7 anni, quando ha recitato del film Daddy sitter firmato da Walt Disney.

A dispetto di quanto si possa pensare per la figlia di due divi internazionali, la sua vita non è stata semplice: durante l'adolescenza si è ritrovata a dover affrontare la morte del fratello Jett, episodi di bullismo a scuola e successivamente anche la perdita della madre, scomparsa dopo aver combattuto per due anni contro un cancro al seno. Oggi sembra aver ritrovato la serenità dopo i momenti difficili e non esita a documentare la sua quotidianità sui social.

Ella Bleu Travolta, lo stile glamour della figlia di John

Una delle più grandi passioni di Ella Bleu Travolta? La moda e a dimostralo sono le numerose foto all'insegna del glamour che posta su Instagram (molte delle quali in compagnia del papà). Pizzo, paillettes, blazer oversize, camicie a quadroni, chiodi di pelle: Ella ha stile e bellezza da vendere.

Non sorprende, dunque, che di recente abbia partecipato alla Milano Fashion Week, seguendo la sfilata di Twinset dalla prima fila del front-row proprio come le influencer e le dive internazionali. Completo mannish grigio scuro con giacca monopetto e pantaloni a sigaretta coordinati, body trasparente dai dettagli scintillanti e sandali dal vertiginoso tacco a spillo: la figlia del divo hollywoodiano sembra avere tutte le carte in regola per diventare una it-girl.

