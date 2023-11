Elizabeth Debicki come Lady D, replica la celebre cover degli anni ’90 L’attrice che interpreta Diana in “The Crown” ha posato per la cover di una rivista imitando la foto della principessa del Galles per il magazine di moda. Nel frattempo si attendono le prime puntate dell’ultima stagione della serie Netflix.

A cura di Annachiara Gaggino





Le copertine delle due riviste

Dicembre 1992, Diana è la protagonista della copertina di British Vogue. Maglia nera a collo alto, sguardo fisso in camera e viso poggiato sulle mani, una principessa che diventa modella, amata e imitata da tutti, anche da Elizabeth Debicki che ricrea la stessa cover per il magazine Radio Times. Mentre si contano le ore che mancano all'arrivo della stagione finale di The Crown su Netflix, l'attrice australiana che interpreta la principessa del Galles continua a vestire i suoi panni ricreando la stessa foto scattata cinque anni prima della sua tragica scomparsa.

Radio Times, novembre 2023

La storia della foto di Lady D

L'immagine, scattata dal fotografo francese Patrick Demarchelier, in origine non era destinata alla famosa rivista di moda. Quello scatto così intenso della principessa doveva essere la copertina della sua biografia, scritta da Andrew Morton, successivamente sostituita da una fotografia del celebre fotografo e regista britannico Terence Donovan a causa di alcune discussioni sul prezzo. "Voleva 70mila sterline, quando la tariffa corrente era di 500 sterline", ha raccontato il biografo a Radio Times. "Ci ha detto che se non avessimo pagato quella cifra avrebbe fatto sapere che Diana era coinvolta nel libro". Elizabeth Debicki riproduce alla perfezione quell'immagine, con gli stessi capelli e lo stesso sguardo intenso anticipando le immagini drammatiche che si vedranno nella serie.

Vogue UK, dicembre 1991

Le puntate dedicata a Diana

The Crow uscirà il 16 novembre 2024 e sarà diviso in due parti. Le prima quattro puntante saranno concentrate sulla tragica fine della principessa del Galles, ripercorrendo i suoi ultimi giorni e l'amore con Dodi Al Fayed. Dalla vacanza a St Tropez, dove Diana è stata immortalata da un paparazzo nella famosa foto seduta sul trampolino dello yacht (e che è diventata una delle locandine della serie) all'arrivo a Parigi, e l'incidente dove morì assieme al suo amante e all'autista Henri Paul, la serie analizza le conseguenze della sua drammatica scomparsa per la famiglia reale. Per ragioni di sensibilità, il momento esatto della sua morte non è stato ricreato, ma il momento dell'inseguimento è stato descritto da Debicki estremamente difficile.