The Crown 6, Elizabeth Debicki: “Vivere l’inseguimento di Diana è stato insopportabile e maniacale” Per l’attrice che interpreta la Principessa nella serie è stato difficile vivere i momenti di felicità di Diana prima del dramma della sua morte improvvisa. “Era importante che ci fossero vera gioia, felicità, leggerezza e genuino divertimento sullo schermo”, racconta rispetto agli ultimi giorni di vita di Diana.

A cura di Giulia Turco

The Crown 6 sta per sbarcare su Netflix e la tensione per gli appassionati al genere è crescente. L’ultima stagione della nota serie tv che racconta le vicende della famiglia reale britannica, inizierà il racconto a partire dalla morte della principessa Diana e dal terribile incidente di Parigi. L’attrice australiana Elizabeth Debicki che la interpreta nella serie ha raccontato come si è sentita a rivivere, attraverso i suoi panni, quei momenti.

Gli ultimi giorni della Principessa Diana

Per la star australiana, 33 anni, è stato particolarmente difficile vivere i momenti di felicità di Diana prima del dramma della sua morte improvvisa. Gli ultimi giorni di vita della Principessa l’avrebbero gettata in un sali e scendi emotivo che l’ha molto segnata. Prima della sua morte Diana si stava rilassando in vacanza con i suoi figli a bordo di uno match nel sud della Francia. “Eravamo in un luogo meraviglioso, per provare a rilassarci cercavo di farmi travolgere da quelle sensazioni, pur sapendo quello che sarebbe arrivato dopo”, racconta l’attrice come riporta il Mirror. “Era importante assicurarsi che ci fossero vera gioia, felicità, leggerezza e genuino divertimento sullo schermo”, racconta rispetto a quei momenti che Diana ha condiviso con i figli, gli ultimi della sua vita a sua insaputa.

L’interpretazione del tragico incidente di Parigi

Poi il terribile incidente nel tunnel parigino. “È stato difficile ricrearlo. È stato pesante, maniacale e incredibilmente invasivo. Essere perseguitati, anche se per finzione, è stato fin troppo reale. Devi calarti in quella situazione anche solo per un minuto, prima di renderti conto che è del tutto insopportabile”, continua. “Ti senti davvero in trappola. È un’esperienza spiacevole. È davvero orrendo avere così tante persone che ti urlano contro e vogliono qualcosa da te”. I primi quattro episodi della sesta stagione saranno disponibili dal 16 novembre, mentre gli ultimi sei saranno su Netflix dal 16 dicembre.