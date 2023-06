Elisabetta Gregoraci osa con la gonna a portafoglio dal maxi spacco (e borsa da quasi 40mila euro) Il nuovo trendy look di Elisabetta Gregoraci è all’insegna del lusso, con una borsa molto preziosa e gettonatissima tra le celebrities.

A cura di Giusy Dente

Quali saranno i capi di abbigliamento must dell'estate, quelli da mettere assolutamente in valigia e portare in vacanza? Un'idea ce la da Elisabetta Gregoraci col suo ultimo look, formale quanto basta e femminile. La showgirl coi suoi outfit fa sempre centro e per una serata speciale, un cena in una location esclusiva, ha puntato su un outfit trendy tutto da copiare.

Il nuovo look di Elisabetta Gregoraci

La showgirl è presissima dagli impegni di lavoro, che testimonia sempre sui social: li tiene aggiornati e li porta con sé nella quotidianità. I fan non vedono l'ora di rivederla in tv: presto tornerà sul piccolo schermo con Battiti Live. Sarà nuovamente conduttrice delle diverse tappe del tour, che toccheranno Bari e Gallipoli in più serate, trasmesse poi su Italia 1.

in foto: camicia Gucci

Mentre è alle prese con la preparazione del programma, tra fitting e scalette, la showgirl sta portando avanti anche gli altri impegni professionali. Per una serata glamour in una splendida location all'aperto, ha scelto un look griffato che non è passato inosservato. Il completo indossato alla cena è firmato Gucci. Ha scelto una camicia in seta blu navy con un'ancora jacquard tono su tono come motivo all-over.

in foto: gonna Gucci

La camicia ha un reggiseno a triangolo abbinato: è un set che sul sito ufficiale della Maison costa 1700 euro. Elisabetta Gregoraci ha completato l'outfit con una gonna a portafoglio della stessa Casa di moda, immediatamente riconoscibile dall'iconica stampa floreale color avorio e marrone, con maxi spacco. Fa parte della collezione Pre-Fall 2023 e avvolge i fianchi con un fiocco da annodare in vita. Costa 1200 euro. È un capo perfetto per l'estate.

Quanto costa la borsa di Elisabetta Gregoraci

Al look da 2900 euro, la showgirl ha abbinato un accessorio di lusso. Le borse più amate dalle celebrities sono le preziose borse di Hermès: la Birkin e la Kelly. Il loro valore dipende dai materiali di realizzazione, dai dettagli applicati, dai colori. Alcune possono valere anche centinaia di migliaia di euro difatti sono veri e propri gioielli da collezione.

Quella di Elisabetta Gregoraci è una Kelly, che si differenzia dalla Birkin perché è una top handle bag con un solo manico e tracolla. Nello specifico, sembrerebbe la Hermes HSS Craie Gold Mini Kelly. Online è possibile trovare in vendita su diversi siti di second hand modelli simili. Per esempio, il sito Vestiaire Collective ne propone alcuni con prezzo variabile tra 18mila fino a 70mila euro (quelli in coccodrillo). Il modello sfoggiato dalla showgirl, nello specifico, è acquistabile su due diversi siti a 38mila euro e 26mila euro.