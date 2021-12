Elisabetta Canalis rilancia i collant coprenti: il look per le feste col mini abito kimono Elisabetta Canalis è la conduttrice della nuova edizione di “Vite da copertina” su Tv 8, dove a pochi giorni dal Natale ha sfoggiato un look glamour per le feste. Ha abbinato un mini abito kimono a un paio di collant coprenti, ricoprendone il lato trendy.

A cura di Valeria Paglionico

I collant sono il must-have di stagione, l'accessorio capace di arricchire in modo glamour e originale ogni tipo di look. Fino ad ora siamo sempre stati abituati a credere che solo i modelli trasparenti e velati, ovvero al massimo di 20 den, fossero trendy e capaci di esaltare la naturale sensualità delle gambe femminili, ma la verità è ben diversa e a dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis. In una delle recenti puntate del suo nuovo programma, Vite da copertina, ha sfoggiato delle calze coprenti, rivelandone il lato fashion e provocante.

Il vestito di seta di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è la regina di Vite da copertina, il programma di Tv8 che conduce dall'inizio di questa stagione televisiva, e sul palco appare sempre glamour e alla moda. Dopo la tutina con la schiena nuda sfoggiata sui social, questa volta ha puntato su qualcosa di più elegante ma ugualmente sensuale. Ha indossato un abito kimono color prugna di Redemption, un modello in seta drappeggiata con le maniche ampie e voluminose, il collo a scialle con la scollatura generosa e una micro gonna a portafoglio. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 1.590 euro.

Abito kimono Redemption

Collant coprenti, come abbinarli in modo trendy

La vera chicca dell'outfit di Elisabetta Canalis, però, sono le calze: un modello coprente in total black che le ha permesso di indossare la micro gonna senza doversi preoccupare di possibili incidenti hot. Ha abbinato i collant a un paio di décolleté neri dal vertiginoso tacco a spillo, mettendo così ancora più in risalto le gambe lunghe e snelle. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime feste? I collant coprenti non sono solo più caldi di quelli velati ma sono anche "funzionali" e glamour, soprattutto se portati in vista con un minidress o con una gonna cortissima proprio come fatto dall'ex velina