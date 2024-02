E se vi dicessero che Beyoncé ha copiato Lorella Cuccarini? È tutto vero, parola di Queen Bey La regina del pop si è ispirata a una coreografia della star de “La notte vola” per un’esibizione. “È un genio” affermò Beyoncé quando glielo chiesero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

In molti si ricordano di quando Al Bano citò Michael Jackson per plagio, ma non tutti sanno che a copiare l'Italia oltreoceano non fu il re del pop, bensì Beyoncé. Era il 2011 quando ai Billboard Music Awards la cantante statunitense davanti a colleghe del calibro di Rihanna e Britney Spears inscenò un balletto che ai fan di Lorella Cuccarini parve familiare.

No, non si trattava del celebre La notte vola, che ha fatto muovere le mani a ritmo di musica a intere generazioni, ma di una coreografia che la showgirl italiana aveva portato sul palco l'anno prima. Così l'ex Destiny’s Child si esibì in una versione di Run the World dove si moltiplica sullo schermo, gioca con le proiezioni alle spalle, luci ed effetti speciali. E se gli spettatori americani applaudirono la performance, questa piacque meno a quelli italiani, che riconobbero subito lo stile e la firma di Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini agli esordi

L'ammissione di colpa di Beyoncé

"La Cuccarini? È un genio". ha affermato Beyoncé. La regina del pop (che ha di recente battuto ogni record con il suo ultimo tour) ha ammesso subito di essersi ispirata alla bionda presentatrice italiana. "La mia truccatrice mi ha fatto vedere la performance di Lorella Cuccarini di un anno fa, e mi ha ispirato molto. Ho incontrato le persone che ci hanno lavorato. La tecnologia e il concept sono geniali. Ringraziate Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante", ha spiegato a Vanity Fair la cantante.

L'esibizione di Lorella Cuccarini copiata da Beyoncé

La coreografia in questione è quella ideata da Luca Tommasini (che tra le sue esperienze ha anche il corpo di ballo di Madonna) per il Festival di Sanremo del 2010 ed era arrivata agli occhi di Queen Bey grazie alla sua make-up artist italiana, che si mette subito in contatto con il coreografo per chiedergli il permesso di riprodurla in occasione dei Billboard Music Awards, dove riceve anche il premio alla carriera.

L'esibizione di Beyoncé

Insomma, un onore per la conduttrice romana essere fonte di ispirazione per Beyoncé. "È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su YouTube", ha dichiarato qualche anno dopo Lorella Cuccarini.