È morta Hanae Mori, la stilista pioniera che vestì Grace Kelly e l’imperatrice Masako La stilista giapponese Hanae Mori aveva 96 anni: una delle prime donne a gestire un’azienda internazionale in Giappone, il suo raffinato lavoro ha segnato una svolta storica.

A cura di Beatrice Manca

La chiamavano "Madame Butterfly" per l'eleganza delle stampe con le farfalle dei suoi abiti, ma aveva poco in comune con l'eroina del melodramma pucciniano: anzi, Hanae Mori è stata una pioniera e una rivoluzionaria. La stilista giapponese è morta all'età di 96 anni: il decesso è avvenuto lo scorso 11 agosto ma la notizia è stata divulgata solo ora. Nel corso della sua lunghissima carriera aveva vestito first lady e principesse, da Nancy Reagan a Grace Kelly, fino alla principessa Masako, che sposò l'imperatore del Giappone proprio con un abito di Madame Mori.

Hanae Mori è stata molto più che una raffinata stilista. Ha rappresentato il volto dell'emancipazione femminile e dell'imprenditoria in un Paese profondamente conservatore come il Giappone degli anni Cinquanta, dove ha aperto le prime boutique. Da quel momento, il suo percorso è stato tutto in ascesa: Hanae Mori ha voluto omaggiare la tradizione giapponese con tessuti impalpabili e preziosi e stampe delicate, dai fiori alle celebri farfalle. Negli anni Settanta le sue tuniche leggere e scivolate conquistarono anche la principessa Grace Kelly, che cercava nuove ispirazioni dopo gli abiti strutturati di Monsieur Dior. L'amore fu istantaneo, tanto che Grace Kelly la invitò a sfilare a Monaco. Subito dopo fu la volta di Parigi. A quel punto, Madame Mori aveva conquistato anche la moda europea: non solo la stilista era la prima donna giapponese a capo di un'azienda internazionale, con boutique su entrambe le sponde dell'Atlantico, ma fu anche la prima donna asiatica a sedere nella prestigiosa Chambre Syndicale de la Haute Couture in Francia.

Il Giappone piange due grandi maestri: la scomparsa di Hanae Mori segue alla morte di Issey Miyake, lo stilista che disegnò il famoso maglione a collo alto di Steve Jobs. Entrambi gettarono un ponte tra Oriente e Occidente, coniugando le due culture attraverso abiti destinati a rimanere nella storia della moda.