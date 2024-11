video suggerito

E’ morta Georgina Cooper, la modella britannica aveva 46 anni E’ morta all’età di 46 anni Georgina Cooper modella britannica che tra la metà degli anni ’90 e gli inizi dei 2000 ha sfilato sulle passerelle dei più grandi stilisti italiani e internazionali, da Giorgio Armani a Helmut Lang, passando per Calvin Klein Missoni e Krizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Georgina Cooper

E' morta a soli 46 anni la modella britannica Georgina Cooper celebre per aver calcato negli anni '90 e nei 2000 le passerelle dei grandi stilisti. Nella sua carriera è apparsa nelle sfilate dei più celebri brand della moda italiana, da Max Mara a Blumarine e Fendi, passando per Gucci, Missoni, Krizia e ancora Giorgio Armani. Nel 1998 è stata protagonista dello show di Versace, quello che ha segnato il debutto di Donatella come designer dopo la morte del fratello Gianni.

Non solo le grandi Maison della moda italiana, Cooper è stata icona del minimalismo anni '90 sfilando con indosso le creazioni degli stilisti americani che hanno lanciato il minimal style in quegli anni, da Helmut Lang a Calvin Klein fino a Donna Karan, marchi che con le loro collezioni hanno dominato fino ai duemila. E' poi è apparsa sulle passerelle della Paris Fashion Week sfilando per grandi nomi come Ungaro e Christian Lacroix.

Nel 1996 sulla passerella di Max Mara

La top model è morta sull'isola di Kos in Grecia, era insieme al marito Nigel con cui si era sposata pochi mesi fa. A dare la notizia della scomparsa, attraverso il Daily Mail, è stato Dean Goodman, ex agente di Cooper, che al tabloid inglese cerca di fare luce sulle cause della morte: "Georgina era stata molto male quando ha contratto il Covid e successivamente ha avuto alcuni problemi di salute, era stata spesso in ospedale. Nonostante ciò guardava in avanti, aveva progetti per il futuro, si era appena sposata ed era entusiasta della sua vita".

Nel 1997 sfila per Blumarine

La carriera di Georgina Cooper inizio presto, all'età di 13 anni quando la madre la iscrisse al concorso Elite Look of The Year nel 1992, dove si posizionò terza. Dopo poco, all'età di 15 anni, apparve in un video di Bon Jovi, il quale contribuì ad accrescere la sua fama. Iniziò poi negli anni '90 a sfilare per i grandi nomi della moda sulle passerelle di Milano, Parigi, Londra e New York e ad apparire sulle cover dei fashion magazine più noti, da quelli mainstream come Vogue a quelli indie, tra cui The Face.

Nel 98 sulla passerella di Versace che segna il debutto di Donatella

Cooper ha lasciato il mondo della moda dopo la nascita del figlio Sonny. Viveva nel Kent, a Maidstone, dove all'inizio dello scorso giugno si era sposata con una cerimonia intima e con una festa organizzata in un pub locale. Era volata a Kos per il viaggio di nozze, isola in cui e poi è tornata alla fine di ottobre e dove purtroppo si è spenta a causa di problemi di salute non ben specificati, come rivelato dal suo ex agente Dean Goodman al Daily Mail.

Sulla passerella di Krizia nel 1998

Nel 2009 sfila a Milano per Emporio Armani

Una delle foto più recenti pubblicata sul profilo Facebook nel 2019