Dua Lipa è tornata e balla con body nudo e tuta nel video del singolo “Houdini” Dua Lipa lancia il nuovo singolo Houdini che anticipa l’arrivo dell’attesissimo album. Ecco tutti i dettagli del look scelto per il video.

A cura di Arianna Colzi

Dua Lipa nel videoclip di Houdini

Come il mago Houdini, Dua Lipa è scomparsa e riapparsa dai social segnando l'avvio della sua nuova era musicale. Ora quell'era è ufficialmente cominciata con l'uscita del nuovo singolo Houdini, che preannuncia l'uscita del suo prossimo attesissimo album. Il tutto a quattro anni di distanza dall'ultimo lavoro, Future Nostalgia. La red era – segnata dal cambio di capelli ora di un color rosso mogano – della cantante britannica inizia con un altro dei look super stylish a cui Dua Lipa ci ha abituati.

Il total look di Dua Lipa

Il look di Dua Lipa nel video di Houdini

La sala da ballo è vuota ma dal buio si staglia la figura della cantante di Dance The Night Away. Un look sporty chic, curato dallo stylist Lorenzo Posocco, perfetto per provare le coreografie che animano i pezzi pop della 28enne: è proprio una danza corale il centro del videoclip di Houdini. A svettare tra i capi indossati nel videoclip è il body a rete con sotto un pezzo di lingerie color nude, entrambi firmati Dion Lee, che danno vita ad un contrasto rock'n'roll con i capelli rosso mogano.

Il body a rete di Dion Lee

A completare il look, Dua Lipa, diventata brand ambassador e volto di Puma, ha indossato un paio di pantaloni athleisure oversize blu abbinati e ad un paio di sneakers, entrambi targati Puma.

La tuta Puma indossata da Dua Lipa

Recentemente, la star ha disegnato una linea di sneakers Puma, le Mayze Stack, e ha realizzato anche una campagna che ha coinvolto la squadra di calcio del Palermo. Un legame sempre più forte, dunque, quello tra il marchio e la cantante, anche il vista dello storytelling che seguirà l'arrivo del nuovo album. A completare il look nel video di Houdini, Dua Lipa ha scelto un paio di orecchini a maglie grandi in oro giallo di Tiffany&Co, che fanno parte della collezione: un accessorio che la star ha indossato anche in altri eventi pubblici che l'hanno vista protagonista.

Orecchini a maglie grandi

in oro giallo Tiffany&Co

Il mood disco di Dua Lipa

L'atmosfera del video è disco come l'outfit di Dua Lipa lascia intuire. L'idea della sala prova e della coreografia in solitaria rimanda al video Hung Up di Madonna, idolo che ha ispirato e continua a ispirare la giovane popstar. Come confermato anche dal direttore della fotografia André Chemetoff, l'alternarsi dei ballerini che appaiono e scompaiono si coordina alla perfezione con le luci fluorescenti. L'idea alla base del singolo e del videoclip, infatti, è quella di "una notte che sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca", dichiara Dua Lipa.