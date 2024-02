Donatella Versace incorona Hyunjin, chi è il cantante principe della Maison Il cantante K-Pop è global ambassador di Versace ed è stato chiamato ad assistere alla sfilata del marchio. Nel backstage la direttrice creativa ha deciso di conferirgli un onore molto particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Hyunjin e Donatella Versace

Il fenomeno del K-Pop ha raggiunto ormai dimensioni planetarie. Dall'anno scorso i cantanti coreani bloccano le strade in Europa, con folle che si accalcano anche solo per vederli passare. Succede in particolare durante la Fashion Week, dove queste star internazionali vengono invitati in quanto spesso testimonial dei marchi che sfilano in calendario.

Gli Stray Kid, band K-Pop

L'anno scorso è stata la volta di Prada, che ha visto i fan invadere le strade di fronte la Fondazione per scorgere tra gli ospiti l'arrivo degli Enhypen, gruppo K-Pop di successo. Quest'anno a chiamare le star coreane è stata Donatella Versace che ha ospitato Ningning cantante nella band Aespa e ambassador della Casa di Moda italiana assieme a un altro volto della musica coreana, Hyunjin.

Donatella Versace e Ningning

Donatella Versace consegna la corona al suo principe

La stilista ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui incorona Hyunjin. "Hyunjin stai benissimo vestito Versace", dice la direttrice creativa della Maison della Medusa. "Sono così felice che tu sia qui". Il cantante coreano abbozza un "grazie" in italiano mentre Donatella Versace prosegue: "Ma c'è un'altra cosa, scusa". Poi prende una corona e la posa delicatamente sul capo della star K-pop affermando: "Ora sei il principe Versace". Hyunjin conquista così il titolo della Maison, dopo aver conquistato il pubblico europeo con la sua musica.

Hyunjin

Chi è Hyunjin

L'artista è global ambassador di Versace ed è diventato famoso a livello globale con la boy band sudcoreana Stray Kid. Nato a Seoul nel 2000, raggiunge il successo grazie alle sue doti da cantante, rapper e ballerino, che convivono con una passione per arte e pittura. Entra a far parte del gruppo K-Pop nel 2017 e dopo essere diventati noti nel loro paese d'origine hanno conquistano anche il pubblico internazionale, sedotto dal fenomeno K-Pop-.