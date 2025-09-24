Demi Moore brilla alla Milano Fashion Week: con l’abito d’oro inaugura la “Gucci era” di Demna

Ieri sera Demna ha ufficialmente dato il via alla sua Gucci era: non lo ha fatto con una sfilatala ma con la première del cortometraggio The Tiger diretto da Spike Jonze e Halina Reijn. La grande protagonista è Demi Moore, che col suo scintillante abito d’oro è diventata la musa dello stilista.

La Milano Fashion Week è cominciata e con lei per Gucci si è aperta ufficialmente una nuova era: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo ma non lo ha fatto con la classica sfilata (prevista a febbraio 2026) ma con un evento privato che voleva essere una sorta di festa inaugurale. Dopo il lancio in anteprima sui social dei look della collezione La Famiglia (quella per la P/E 2026), lo stilista è riuscito ancora una volta a sorprendere col suo animo visionario. Ieri sera, al termine della prima giornata della Settimana della Moda, ha infatti presentato la première del cortometraggio The Tiger diretto da Spike Jonze e Halina Reijn. La grande protagonista? Demi Moore, che ne ha approfittato per "brillare".

Cos'è l'evento The Tiger di Gucci

La prima di The Tiger by Gucci ha attirato innumerevoli star di fama internazionale alla Milano Fashion Week e tutte hanno indossato dei look particolarmente simbolici per Demna. Modelle come Lila Moss e Mariacarla Boscono hanno riproposto i completi della collezione La Famiglia, ispirata a una serie di prototipi di uomo/donna della famiglia italiana, mentre le dive hollywoodiane come Gwynwth Paltrow e Demi Moore hanno "riciclato" gli abiti del cortometraggio (di cui sono protagoniste). Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Demi Moore, che ha letteralmente illuminato l'evento ricoprendosi di oro scintillante. Per quale motivo il suo look è simbolico?

Demi Moore in Gucci

Demi Moore è la musa di Demna

L'attrice protagonista di The Tiger è diventata la "musa" di Demna, colei che più di tutte ha interpretato la "Gucciness di Gucci", ovvero la base estetica su cui si baserà la sua visione al timone della Maison. Alla prima del cortometraggio ha indossato una lunga sirena d'oro dalla silhouette fasciante, con le maniche lunghe, il collo alto e lo strascico ma la sua particolarità sta nel tessuto: è interamente ricoperto di paillettes d'oro, arricchite da ricami a mano gold e rame. Non mancano le frange di cristallo per aggiungere un ulteriore tocco sparkling e scenografico. Insomma, il look creato da Demna per l'attrice, quello che meglio incarna la sua visione a capo del marchio italiano, è letteralmente "abbagliante", come a dimostrare che la sua "Gucci Era" sarà decisamente memorabile.