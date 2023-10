Damiano dei Maneskin diventa un santino: la dedica dei fan tra il sacro e il profano Damiano David, il cantante dei Maneskin, è uno degli artisti più in vista del momento e proprio di recente ha ricevuto un regalo davvero originale da un fan messicano: una foto che lo raffigura in versione santo con tanto di aureola e mano che dà la benedizione.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono la band più acclamata del momento: da quando hanno trionfato a Sanremo ed Eurovision nel 2021 non hanno più smesso di girare il mondo, arrivando a conquistare anche il pubblico americano e asiatico. A consacrare ancora di più il loro successo internazionale è stato Mick Jagger, che proprio di recente ha dichiarato pubblicamente che Damiano&Co. sono la rock band migliore degli ultimi tempi. Attualmente i quattro sono impegnati col RUSH! World Tour e, come da tradizione, si servono dei social per documentare alcuni dei momenti più originali dei concerti da sold-out, dai post serata scatenati alle inedite foto realizzate nel backstage. Ora, però, ad attirare le attenzioni dei media è stato un originalissimo regalo dei fan.

Damiano David in abiti religiosi

Dopo aver letteralmente infiammato Città del Messico con un concerto adrenalinico fatto di look di pelle, maschere da wrestler e copricapezzoli a cuore, i Maneskin si sono concessi qualche giorno di pausa dal tour internazionale. Sui social, però, continuano a celebrare il successo del recente show e, oltre ad aver chiesto ai fan di inviare sull'account ufficiale tutte le foto del live, hanno anche rivelato un originale accessorio che sembra essere entrato a far parte del merchandising. Di cosa si tratta? Di un'immagine di Damiano David in versione "santino". Abiti religiosi, cuore sacro al centro del petto e aureola intorno al capo: il cantante è stato raffigurato come un vero e proprio Dio che dà la sua benedizione ai fan.

Il merchandising ai concerti dei Maneskin

La foto che è entrata a far parte del merchandising

L'immagine di Damiano in versione divinità vuole celebrare il suo successo con uno stile tra il sacro e il profano. A realizzarla è stato un fan messicano, che ha pensato bene di chiedere al cantante di farsela autografare quando lo ha incontrato dopo il concerto. La cosa che forse in pochi si aspettavano è che una foto simile sarebbe entrata a far parte ufficialmente del merchandising, dove accanto alle t-shirt decorate con gli scatti della band, da quelli di gruppo a quelli con il logo di Zitti e Buoni, è comparso anche l'immagine di Damiano-Gesù. In quanti sognano di sfoggiare un accessorio simile per rendere il loro stile ancora più irriverente e rock?

