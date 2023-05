Dai jeans di Ambra Angiolini al gessato di Emma: i look del concertone del Primo Maggio La pioggia non ha fermato gli artisti sul palco del concertone del Primo Maggio, scatenati in fatto di musica e di stile: i look più originali dell’evento.

A cura di Beatrice Manca

Levante, Ambra Angiolini in Patrizia Pepe, Emma in GCDS

Come ogni anno, Roma ha festeggiato la festa dei lavoratori con il tradizionale concertone del Primo Maggio. L'evento, ancora una volta, è stato condotto da Ambra Angiolini, affiancata da Fabrizio Biggio, e sul palco si sono alternati molti nomi della musica italiana, da veterani come Luciano Ligabue alle ultime rivelazioni sanremesi, come Tananai, Mara Sattei e Ariete. Una giornata dedicata ai diritti dei lavoratori, tra musica e stile: ecco i look dell'evento.

Le giacche colorate di Ambra Angiolini

Dopo aver sfoggiato un look primaverile con pantaloni cargo durante le prove, Ambra Angiolini è salita sul palco con un paio di ampi jeans palazzo e un blazer doppiopetto candido, abbinato a una camicia trasparente dello stesso colore.

Ambra Angiolini al concerto del primo maggio

Il look oversize conferma le tendenze della primavera: il blazer portato in versione spezzata al posto della giacca. Nel corso del lungo concerto si è cambiata due volte d'abito. Uno dei look più colorati e apprezzati era firmato Patrizia Pepe: una giacca color becco d'oca, a metà tra il giallo e l'arancio, e un top a costine dello stesso colore.

Leggi anche Ambra Angiolini in intimo: mostra gli addominali con i jeans sbottonati

Ambra Angiolini in Patrizia Pepe

Da Levante a Emma, i look dei cantanti sul palco

Il concerto è stato accompagnato da una pioggia battente: nonostante ciò gli artisti sul palco hanno dato il meglio di sé in fatto di stile. Mara Sattei si è esibita con un look celeste da vera sirena firmato Sportmax, con crop top asimmetrico e gonna a ruota dai riflessi cangianti, il tutto completato da alti stivali in vernice.

Mara Sattei in Sportmax

Emma Marrone invece ha scelto una rivisitazione ‘rock' di un gessato con la minigonna: il look, firmato GCDS, era composto da blazer marrone oversize, camicia bianca e stivali neri con tacco e plateau. Il premio per l'originalità va ai Coma Cose, che si sono esibiti mascherati da leoni, con tanto di costumi e criniere.

Emma in GCDS

Sul palco del Primo Maggio si è esibito anche Tananai, che ha scelto la semplicità di una giacca di jeans su un paio di pantaloni baggy oversize. Denim e linee oversize sono le tendenze della primavera 2023, come conferma il look di Levante: la cantante si è presentata sul palco con un coordinato in total denim composto da una ‘felpa' in jeans con cappuccio e tasconi. Per ripararsi dalla pioggia Carl Brave invece ha scelto una giacca cerata sfumata e un cappellino da pescatore effetto patchwork. All'asciutto, con stile!