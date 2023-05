Ambra Angiolini si prepara al concerto Primo Maggio con la camicia arcobaleno e i pantaloni cargo A poche ore dall’inizio del Concertone del Primo Maggio, la conduttrice Ambra Angiolini sfoggia alcuni look colorati altamente simbolici.

A cura di Beatrice Manca

A Roma tutto è pronto per il tradizionale Concertone del Primo Maggio, l'evento musicale che celebra la Festa dei Lavoratori. Anche quest'anno sul palco di San Giovanni in Laterano ci sarà Ambra Angiolini, conduttrice per il sesto anno di fila, affiancata da Fabrizio Biggio. Il concerto inizia alle 15:15 e la scaletta è ricca di ospiti: da Tananai a Lazza, da Levante a Luciano Ligabue. A poche ore dall'evento si è svolta la tradizionale conferenza stampa, dove Ambra Angiolini ha sfoggiato un look arcobaleno.

La camicia arcobaleno di Ambra Angiolini

Durante la conferenza stampa, Ambra Angiolini ha parlato del tema di questa nuova edizione e della sua visione dell'evento: "Non siamo qui per cambiare il mondo, ma neanche per portare slogan". Per l'occasione ha scelto un look molto simbolico: una camicia lasciata aperta su un top bianco. Il colletto della camicia aggiungeva una sferzata di colore all'insieme: sulle punte infatti c'è disegnato un arcobaleno, i cui colori proseguono nelle frange del colletto. Un dettaglio che ricorda il maglione a righe multicolor indossato nel 2018: l'arcobaleno è storicamente associato alla pace e alla comunità LGBTQ+.

Ambra Angiolini sotto il palco del Concertone

Il look primaverile di Ambra Angiolini

Durante le prove poi ha sfoggiato un altro coloratissimo look: ha condiviso su Instagram uno scatto sotto al palco in cui indossa dei pantaloni cargo – la tendenza della primavera 2023 – in raso lucido color verde salvia, abbinato a un maglioncino a costine rosa candy. I pantaloni sono un modello di Patrizia Pepe, in vendita a 358 euro. L'outfit che ha tutti i colori della primavera: un'anticipazione di cosa indosserà sul palco?