Ambra sul Primo Maggio: “Non siamo qui per salvare il mondo, ma neanche per portare solo slogan” Ambra Angiolini si prepara al sesto anno da conduttrice del concertone del Primo Maggio: “Non ci saranno provocazioni fini a se stessa”

A cura di Redazione Spettacolo

Mancano poche ore all'inizio del Concertone del Primo Maggio che si terrà, come sempre da San Giovanni in Laterano a Roma e che per il sesto anno sarà condotto da Ambra Angiolini, una certezza, come ha spiegato anche in conferenza stampa Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai che aveva detto: "Il Festival racconterà ancora una volta il nostro Paese e lo farà di nuovo con Ambra che scelsi quando ero a Rai3 nel 2018 e che è rimasta finché sono rimasto io".

E proprio Ambra ha parlato alla vigilia di questa edizione che la CGIL, la Cisl e la UIL hanno voluto dedicare al tema "L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". "Non siamo qui per salvare il mondo, ma neanche per portare solo slogan. Per questo abbiamo tolto le presentazioni dei cantanti, per dare loro la possibilità di dire qualcosa, anche di personale" ha detto la conduttrice, che sarà affiancata da Biggio, protagonista ogni mattina assieme a Fiorello in Viva Rai2. Ambra ha anche parlato della percezione dei giovani cantautori: "Ci lamentiamo del fatto che i Guccini e i De Gregori non ci siano più, ma in realtà questi ragazzi hanno una poetica diversa. Dobbiamo solo cambiare prospettiva di ascolto e leggere cosa dicono davvero, dare loro la possibilità di dire cosa hanno a cuore".

I vari cantanti porteranno il proprio pensiero su possibili integrazioni alla Costituzione: "Tanti hanno parlato di salute mentale: per fortuna nessuno di loro si vergogna di dichiarare un disagio, figlio della nostra sensazione, per fortuna sembrano andare oltre questo aspetto, lo vedrete e lo ascolterete. Alcuni affrontano il tema del tempo, dell'età giusta, di potere avere semplicemente l'età che si ha. Scoprirete un mondo di ragazzi che hanno idee precise. Il Primo maggio vuole essere diverso dalle tribune politiche: parliamo, confrontiamoci, diciamo cose che magari non piacciono a tutti, ma arrivano dalla volontà di costruire qualcosa insieme".

Leggi anche Concerto primo maggio 2023: chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco a Roma

Ambra chiude spiegando che non ci saranno provocazioni fini a se stesse: "Nessuno viene qui per provocare e basta, la provocazione fa parte di un mondo che dovrebbe sistemare le cose ma non le sistema, molte volte ha a che fare con la sensazione che ci si debba incazzare, ma poi il rumore copre la soluzione e ci si dimentica di chiederla".

Nei giorni scorsi Ligabue ha annunciato la sua presenza, mentre nelle ultime ore sono stati aggiunti al cast lo scienziato Carlo Rovelli, lo scrittore e drammaturgo Stefamno Massini e il cantautore Avincola. Il cast completo del Concertone è composto da Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A questi si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Mannini, Still Charles, mentre l'opening del concerto sarà affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.