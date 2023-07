Dad influencer, i papà social che combattono gli stereotipi sulla genitorialità Sui social è nato il fenomeno dei dad influencer, di cosa si tratta? Dei papà che non hanno paura di combattere gli stereotipi di genere mostrando con orgoglio le loro esperienze con la genitorialità.

A cura di Valeria Paglionico

I social sono diventati il mezzo di comunicazione più usato degli ultimi anni: è proprio lì che nascono le mode del momento e le tendenze a cui ispirarsi, anche quando non si parla di abiti o accessori. Da qualche tempo a questa parte, ad esempio, stanno spopolando gli influencer che raccontano la genitorialità ma la cosa particolare è che i più seguiti sono i papà, soprannominati "dad influencer". Sarà perché ci troviamo l'epoca della gender equality o perché si vuole finalmente "scardinare" il classico ritratto della famiglia del mulino bianco, ma la cosa certa è che i papà digitali stanno accumulando followers su followers tra avventure comiche e infinita tenerezza, facendo concorrenza alle mamme più famose del web.

I dad influencer sostengono la gender equality

È arrivato il momento di abbattere i pregiudizi di genere anche nel mondo della genitorialità e a dimostrarlo è il successo dei dad influencer. Sebbene si servano di Instagram e TikTok per provare a raggiungere il successo tra video virali e sponsorizzazioni, è evidente che ne hanno approfittato per mettersi a capo di una battaglia per sostenere la gender equality in un universo in cui le figure maschili sono sempre state in secondo piano.

È arrivato il momento di rovesciare lo schema sessista che ha sempre dominato la società, di dire addio al sostantivo "mammo" e di cominciare a chiamare i padri con il loro nome, consapevoli del fatto che non sono completamente disinteressati alla crescita di un figlio, anzi, in casa sono sempre più attivi tra lavatrici, pulizie, notti in bianco e competenze domestiche.

Leggi anche Quello dei baby influencer sui social è lavoro minorile: la Francia approva una legge per tutelarli

Cosa fanno i dad influencer

I dad influencer trattano con onestà le sfide legate all'essere genitore, stimolando l'attenzione e la curiosità di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione, dai papà single ai papà non binari, fino ad arrivare ai papà di famiglie miste o ai papà di figli con bisogni speciali. Il fenomeno social ha portato all'attenzione una verità che per troppo a lungo è stata dimenticata: i papà che accudiscono i figli non sono eccezionali, sono assolutamente normali perché si limitano a ricoprire il ruolo che gli spetta. Insomma, sono ormai lontani i tempi del padre-padrone che, portando a casa "la pagnotta", aveva il diritto di spiaggiarsi sul divano a fine giornata senza preoccuparsi affatto dei figli. Oggi uomini e donne, papà e mamme, sono assolutamente uguali e con dei ruoli intercambiabili.