Cristina Marino glamour in bianco: l’abito con maxi spacco laterale è perfetto per l’estate Cristina Marino è stata invitata all’inaugurazione del Bulgari Hotel a Roma, dove ha lasciato il segno con un abito asimmetrico dallo spacco vertiginoso.

A cura di Beatrice Manca

Cristina Marino in Monot, foto via Instagram

L'inaugurazione del nuovo Bulgari Hotel a Roma ha riunito nella capitale star da tutto il mondo: da Zendaya, impeccabile nonostante l'incidente di stile, a Miriam Leone, da Alessandro Gassmann a Filippa Lagerback, chic in nero. Tra i look più fotografati (e applauditi) della serata c'è sicuramente quello di Cristina Marino, che ha indossato il colore estivo per eccellenza: il bianco.

L'abito cut out di Cristina Marino

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero e mamma della piccola Nina Speranza, è partita alla volta di Roma per la grande inaugurazione dell'albergo di lusso di Bulgari. Per l'occasione ha indossato uno degli abiti più cool dell'estate, un vestito asimmetrico con tagli cut out e maxi spacco laterale.

Cristina Marino in Monot

I gioielli ‘serpente' di Cristina Marino

Il look era impreziosito da gioielli Bulgari: una coppia di bracciali a forma di serpente, un anello e una collana di diamanti coordinata. Tutte le ospiti dell'evento indossavano infatti i preziosi della Maison di alta gioielleria romana, in omaggio al brand. Unico tocco di colore: lo smalto rosso, che spiccava su manicure e pedicure abbinata.

Abito Monot (foto via LuisaViaRoma.com)

Per quanto riguarda il make up, Cristina Marino si è affidata a Chiara Corsaletti, che ha realizzato un trucco dalle sfumature calde e naturali. Il look ha riscosso un grande successo sui social e lancia la tendenza dell'estate: gli abiti monospalla o asimmetrici, perfetti per lasciare un segno durante i party estivi!