Cristiana Capotondi vestita di piume scintillanti: è una dark lady alla prima de Le Fate Ignoranti Cristiana Capotondi interpreta Antonia in “Le Fate Ignoranti”, remake del famoso film di Ferzan Ozpetek. L’attrice ha scelto un doppio look per il lancio della serie tv: bianco per il giorno, nero per la sera.

A cura di Beatrice Manca

Il 13 aprile 2022 uscirà sulla piattaforma streaming Disney+ Le Fate Ignoranti, la serie tv remake del celebre film del 2001 di Ferzan Ozpetek. In otto episodi il regista vuole approfondire ciò che nel film veniva solo accennato, come le storie di alcuni personaggi secondari. Restano i protagonisti del film cult, ma con nuovi volti: Cristiana Capotondi interpreta Antonia, un medico impegnato nella ricerca contro l’Aids. L'attrice romana eredita il ruolo che fu di Margherita Buy, e recita al fianco di Luca Argentero. Capotondi ha sfilato sul red carpet della premiere con un doppio look: completo total white per il photocall, abito nero scintillante per la prima. Alla presentazione della serie c'era il resto del cast, inclusa la new entry Ambra Angiolini in un sofisticato smoking gessato.

Il top di Cristiana Capotondi con le ‘piume'

Cristiana Capotondi è una delle attrici più apprezzate del cinema italiano: dopo il grande successo di Notte Prima degli Esami, dove recitava al fianco di Nicolas Vaporidis, non si è più firmata, ottenendo un successo dopo l'altro. Oggi ha 41 anni ed è stata scelta per interpretare Antonia nella serie Le Fate Ignoranti: rimasta vedova all'improvviso scoprirà una seconda vita del marito che non immaginava neanche. Tolto il camice da medico del personaggio, Cristiana Capotondi ha sfoggiato un look da vera diva per il lancio della serie tv. L'attrice ha scelto di affidarsi al total black, con un'ampia gonna in seta mikado e un top in tulle ricamato con macropaillettes e piume. L'effetto finale era proprio di un piumaggio lucente, ma incredibilmente glamour. Per completare il look, interamente firmato Alberta Ferretti, Capotondi ha scelto dei sandali con i listini intrecciati e ha raccolto i capelli sulla nuca. Il tocco finale? Una passata di rossetto color corallo.

Cristiana Capotondi in Alberta Ferretti

Il completo bianco di Cristiana Capotondi

In occasione del photocall l’attrice ha mostrato un look completamente diverso: un completo con i pantaloni bianco candido. L'attrice ha mostrato il suo lato più chic e sofisticato con una giacca monopetto – portata senza nulla sotto, come vuole la moda – abbinata a un paio di pantaloni palazzo. Per completare il look l'attrice ha lasciato i capelli rosso Tiziano sciolti, con morbide onde sulle spalle.

Cristiana Capotondi in Alberta Ferretti

Anche il look per il giorno era firmato Alberta Ferretti: il completo appartiene alla collezione Primavera/Estate 2022. Cristiana Capotondi lo conferma: il completo salva dall'incertezza ed è perfetto in ogni occasione. Meglio ancora, in bianco dalla testa ai piedi.