Cos'è la teoria di ottobre: il trend social che spiega perché è il mese giusto per ricominciare L'October Theory è la teoria più diffusa in mezzo alle centinaia che popolano TikTok: come l'ultimo trend social ci spiega perché ottobre è il mese giusto per ricominciare.

A cura di Arianna Colzi

Cambia la stagione e cambiano anche i trend social. Il nuovo fenomeno di cui discute su TikTok e non solo è la Teoria di Ottobre, in inglese October Theory, che racchiude più di 36milioni di video. Questa teoria coincide non solo con l'arrivo dell'autunno, ma anche con l'avvicinarsi all'anno nuovo: un momento di bilanci ma anche di nuovi inizi. Ma in cosa consiste questo effetto stagionale che impatta sul nostro umore e non solo.

L'October Theory: come funziona e perché ci condiziona

L'October Theory, in realtà, non è soltanto un fenomeno social, ma uno stato d'animo che molti di noi, soprattutto in Italia, sentono soprattutto a inizio settembre. Infatti, nonostante l'anno solare cominci a gennaio, il vero "inizio" per tutte le persone che lavorano o tornano a scuola è settembre: dunque potremmo dire che nel nostro Paese potrebbe valere la September Theory. Nel resto del mondo, invece, spesso questo "rientro ufficiale" viene posticipato a ottobre, portando con sé la voglia di cominciare progetti nuovi, desideri, obiettivi ma anche ansie e paure.

La creator Chloe Van Berkel, in un video andato virale che ha superato il milione di views, ha dichiarato: "Mancano solo un paio di mesi alla fine dell'anno e questo fa sì che le persone pensino a cosa è successo nella loro vita nell'ultimo anno, a cosa hanno fatto e a quali cambiamenti vogliono fare prima che l'anno finisca. Per questo motivo, a ottobre molte persone faranno grandi cambiamenti e tendono a prendere decisioni importanti" definendo così la October Theory. Anche diversi terapeuti hanno confermato come ottobre possa essere un mese stimolante. "La stagione autunnale spesso stimola una naturale desiderio di trasformazione. Questa combinazione di cambiamenti ambientali e ritmi sociali crea una tempesta perfetta per la trasformazione personale", sostengono diversi esperti.

Diversi video su TikTok hanno sottolineato che iniziare qualcosa di nuovo a ottobre, quando si è ispirati, dà un vantaggio per il nuovo anno. Le ricerche suggeriscono che ci vogliono in media 66 giorni perché una nuova abitudine diventi automatica, anche se ciò può variare a seconda della complessità dell'abitudine e delle differenze individuali. Iniziando a ottobre, ci si concede circa 90 giorni prima del nuovo anno: un tempo sufficiente non solo iniziare un nuovo percorso, ma anche per iniziare a vedere progressi significativi.