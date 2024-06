video suggerito

Cosa fare la notte prima degli esami di Maturità 2024: i consigli dell’esperto Maturità 2024: l’esame alla fine delle scuole superiori è uno degli ultimi riti di passaggio che tutti gli studenti condividono. L’esperto Lavenia spiega come affrontare la notte prima degli esami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott. Giuseppe Lavenia Psicologo, psicoterapeuta e esperto di dipendenze tecnologiche

A cura di Francesca Parlato

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è chi studia fino all'ultimo secondo, chi fa scorte di caffè e bibite energizzanti, chi prepara pizzini piccoli piccoli strapieni di appunti da nascondere nei vocabolari e chi invece aspetta le famose tracce dall'Australia (spoiler: non arrivano mai) e chi invece ha un'indole naturalmente più tranquilla e non riesce a farsi scalfire neanche dall'ultimo dei riti di passaggio che ancora hanno un valore per tutta la collettività: l'esame di maturità. "È uno dei pochi momenti in cui i giovani condividono un'esperienza comune che trascende le differenze individuali – spiega a Fanpage.it il dottor Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta – È un periodo di grande intensità emotiva, dove si intrecciano paure, speranze e aspirazioni. In un mondo in costante cambiamento, l'esame di maturità rimane uno dei pochi punti fermi, un rito di passaggio che accompagna i giovani verso l'età adulta, segnando la fine di un capitolo importante della loro vita e l'inizio di nuove opportunità e sfide".

Perché l'esame di Maturità è fonte di stress per gli studenti

Secondo un sondaggio realizzato da Skuola.net in collaborazione con gli psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione Nazionale “Di.Te.” (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo), per il 91% dei g l’esame è una fonte di tensione e stress e 3 studenti su 4, con l’avvicinarsi delle prove, temano un peggioramento della propria salute fisica e 9 su 10 di quella mentale. "Lo stress e l'ansia da prestazione sono compagni di viaggio per molti studenti che si preparano ad affrontare l'esame di maturità, e questi sentimenti non sono affatto una novità. Tuttavia, la società contemporanea, con le sue elevatissime aspettative e la costante pressione per eccellere, ha sicuramente esacerbato questi stati emotivi".

Notte prima degli esami: i consigli dello psicologo

"Notte prima degli esami" è l'unica canzone che in questi giorni potrebbe scalzare le hit di Tony Effe, Gaia, Geolier e Fedez su Spotify. Non importa se siete millennials: nella settimana della maturità la canzone di Venditti (che quest'anno ha compiuto 40 anni) è un classico, l'unico pezzo in grado di descrivere perfettamente lo stato d'animo degli studenti. È intergenerazionale come ogni classico che si rispetti la conoscono i boomer e ha accompagnato anche la generazione Z. "La notte prima degli esami è carica di tensione e aspettative, un momento che molti studenti affrontano con ansia e preoccupazione. È naturale provare nervosismo, ma è importante cercare di mantenere la calma e adottare strategie che possano aiutare a rilassarsi". Vietato allora ripassare fino a tarda notte. "La mente ha bisogno di riposo per elaborare le informazioni apprese durante il periodo di studio. Consiglierei ai ragazzi e alle ragazze di dedicare l'ultima serata a attività rilassanti. Una passeggiata all'aperto, ascoltare musica che piace, fare esercizi di respirazione profonda o di meditazione possono essere molto utili per ridurre l'ansia". È altrettanto importante cercare di dormire bene. "Un buon riposo è essenziale per affrontare l'esame con lucidità e concentrazione. Dormire almeno 7-8 ore permette al cervello di ricaricarsi e di funzionare al meglio delle sue capacità".

Cosa mangiare a tavola durante il periodo di esami

Caffè, bibite energizzanti, ginseng: i ragazzi e le ragazze che devono affrontare la maturità sono alla continua ricerca di metodi per restare concentrati e attivi. Ma è davvero utile? "Il ricorso a caffè e altre bevande energetiche è una pratica comune tra gli studenti che cercano di combattere la stanchezza e mantenere alta la vigilanza durante lo studio e l'esame. Tuttavia, è importante capire che il consumo eccessivo di queste bevande può avere effetti collaterali significativi". La caffeina ad esempio rischia di essere controproducente: "Può aumentare l'ansia, il nervosismo e interferire con il sonno, creando un ciclo di stanchezza e agitazione che può compromettere la performance durante l'esame". Le bibite energizzanti sono invece un concentrato di zuccheri e altri stimolanti che possono causare picchi di energia seguiti da bruschi cali "E il rischio è che lascino gli studenti ancora più stanchi e meno concentrati. – spiega Lavenia –Un'alternativa più sana è quella di mantenere un buon livello di idratazione bevendo acqua e seguire una dieta equilibrata ricca di nutrienti. Frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali forniscono l'energia necessaria per sostenere il corpo e la mente durante i periodi di studio intenso. Inoltre, fare pause regolari durante lo studio, per fare esercizi fisici leggeri può aiutare a mantenere alta la concentrazione e a ridurre la stanchezza". La chiave è trovare un equilibrio tra il riposo, l’alimentazione e l’attività fisica. "Il consiglio è evitare di fare affidamento su soluzioni rapide che possono avere effetti negativi sul lungo termine. In definitiva, l'energia e la concentrazione derivano da uno stile di vita sano piuttosto che da stimolanti artificiali".

Sport e sonno: i consigli per affrontare l'esame di maturità

Dieta equilibrata, sport, tecniche di rilassamento possono essere un supporto importante per i maturandi: "Gestire lo stress durante il periodo dell’esame di maturità richiede un approccio integrato che includa esercizi fisici, una buona igiene del sonno e una dieta equilibrata. Gli esercizi di respirazione profonda e di rilassamento muscolare progressivo sono tecniche semplici ma efficaci per ridurre l'ansia". Praticare sport aiuta a liberare endorfine "Pensiamo allo yoga o ad attività fisiche leggere come la corsa o il nuoto aiutano a migliorare l'umore e ridurre lo stress". E poi c'è il sonno, soprattutto in questo periodo è importante evitare di andare a letto troppo tardi "È essenziale mantenere un ritmo sonno-veglia regolare: dormire almeno 7-8 ore per notte permette al cervello di elaborare le informazioni apprese e di funzionare in modo ottimale. Una buona igiene del sonno include evitare l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e creare una routine rilassante prima del sonno, come leggere un libro o fare un bagno caldo. L'alimentazione gioca un ruolo cruciale nel mantenere l'energia e la concentrazione".

Detox da smartphone e social in vista degli esami

Durante gli esami di maturità gli smartphone sono banditi, bisogna lasciarli a casa o consegnarli ai docenti. E perché allora non provare a mollarli anche per qualche ora al giorno durante la preparazione? "In un'epoca dominata dai social media e dagli smartphone, un periodo di detox digitale può rivelarsi estremamente benefico, soprattutto durante il periodo di preparazione agli esami. L'uso eccessivo di questi dispositivi può aumentare i livelli di ansia e distrazione, interferendo con la capacità di concentrazione e di studio. Disconnettersi dai social media permette di ridurre il confronto sociale e la pressione di dover apparire sempre perfetti, creando uno spazio mentale più sereno e concentrato". Questo tempo può essere utilizzato in modo più produttivo, dedicandosi allo studio, al relax o a attività che promuovono il benessere psicofisico, come la lettura, lo sport o il contatto con la natura. "Implementare un detox digitale non significa eliminare completamente l'uso dei dispositivi, ma piuttosto stabilire dei limiti chiari e consapevoli. Ad esempio, si può decidere di controllare i social media solo in determinati momenti della giornata e dedicare il resto del tempo a attività più costruttive. Anche semplici pratiche come spegnere le notifiche durante lo studio o lasciare il telefono fuori dalla camera da letto possono fare una grande differenza. Ridurre il tempo trascorso sui social media aiuta a migliorare la qualità del sonno, a ridurre l'ansia e a favorire una maggiore consapevolezza e presenza nel momento presente. In conclusione, un periodo di detox digitale può contribuire significativamente a creare un ambiente più favorevole alla concentrazione, alla serenità e al successo negli esami di maturità".

Se l'esame non è tutto

Affrontare l'esame di maturità dal punto di vista psicologico richiede una consapevolezza equilibrata della sua importanza, senza però permettere che questa diventi schiacciante. "Una delle strategie più efficaci è la gestione del tempo: pianificare lo studio con largo anticipo, suddividendo il materiale in blocchi gestibili, può ridurre significativamente lo stress. È utile creare un calendario di studio realistico che includa anche pause regolari per il riposo e il relax". Poi ci sono alcune pratiche come la mindfulness e la meditazione che possono aiutare a ridurre lo stress e sopratutto a mantenere la calma. "Le tecniche di rilassamento possono essere utili per ridurre l'ansia. Queste pratiche insegnano a concentrarsi sul momento presente, distogliendo la mente dalle preoccupazioni e dalle paure legate all'esame". Un altro aspetto importante è il supporto sociale "È fondamentale parlare delle proprie ansie con amici, familiari o un consulente può alleviare il peso emotivo e offrire nuove prospettive". Infine, è necessario mantenere una prospettiva equilibrata: "L'esame di maturità è un passo importante, ma non definisce l'intera vita di una persona. Riconoscere i propri successi e progressi lungo il percorso scolastico può aiutare a costruire una maggiore autostima e fiducia nelle proprie capacità. In questo modo, si può affrontare l'esame con una mentalità positiva e propositiva, vedendolo come un'opportunità di crescita piuttosto che come una minaccia".

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.