Come coltivare i gerani da balcone: i consigli per avere una fioritura che duri nel tempo I gerani sono piante colorate originarie dell'Africa meridionale: sono tra le più diffuse sui balconi e nei giardini perché sono facili da piantare e semplici da curare.

A cura di Arianna Colzi

I gerani sono delle piante colorate. Questi fiori originari dell'Africa meridionale appartengono alla famiglia delle Geraniaceae. Il nome deriva dal greco, "geranós", "gru", per via della forma del frutto. Sono le piante più diffuse per decorare terrazze e balconi e ne esistono diverse varianti, ma la più diffusa è il geranio parigino, e tutte possono essere coltivate sia in vaso che in giardino. Sono presenti in molte case perché colorati e facili da curare e, inoltre, resistono alle temperature più afose.

Come coltivare i gerani sul balcone

Il primo step per coltivare i gerani sul balcone è quello di scegliere un terriccio specifico e posizionare il vaso al sole. Prima di piantare i gerani bisogna stendere sul fondo uno strato di piccole pietre o argilla. Poi si immergono i gerani in un secchio d'acqua, per poi toglierli dall'acqua e lasciarli sgocciolare. A quel punto si può riempire il vaso con il terriccio, almeno per tre quarti, e premere lungo i lati con le mani. Una volta livellato si possono piantare i gerani, anche con l'aiuto di qualche strumento, tipo una cazzuola.

Qual è la temperatura ideale per i gerani

I gerani fioriscono a maggio, dunque per piantarli è preferibile aspettare i mesi di febbraio, marzo e aprile, quando le temperature superano la doppia cifra. In generale, sarebbe meglio aspettare che si superino almeno gli 8 gradi prima di spostare i gerani in balcone o in terrazzo. Così con l'avvento della primavera si potranno vedere i primi effetti.

Quale terriccio utilizzare per piantare i fiori e quale vaso scegliere

Chi ha il pollice verde lo sa bene: scegliere il vaso e il terriccio sono i due step fondamentali ancor prima di piantare i gerani. Le fioriere in balcone, ad esempio, non devono essere né troppo piccole, né troppo grandi questo perché il geranio ha bisogno di spazio e di terreno dove poter crescere. Come anticipavamo in precedenza, questo tipo di fiore ha bisogno di uno strato di drenaggio sul fondo del vaso, composto da argilla o piccole pietre. Per quello che riguarda il terriccio dev'essere pre-fertilizzato.

Quante volte annaffiarli

Il geranio è una pianta che fiorisce a primavera inoltrata, dunque quando le temperature di fanno già afose riesce a resistere. Tuttavia, questo fiore va annaffiato piuttosto regolarmente, circa tre volte a settimana, affinché il terriccio non si asciughi mai del tutto, però non c'è da preoccuparsi se, per un weekend, lo si lascia senza acqua. Durante la stagione calda, i gerani vanno innaffiati tutti i giorni. L'importante è non eccedere mai nell'annaffiatura, perché se il terreno rimane umido e si continua a versarci acqua, il geranio potrebbe marcire.

Come curare i gerani e quando rinvasarli

Così come per l'innaffiatura, i gerani vanno potati regolarmente. I rami vecchi vanno sempre tagliati, mentre in primavera si tolgono i fiori secchi, mentre in autunno si deve sfoltire i rami. Sempre verso ottobre, si può rinvasare e concimare. La potatura più profonda, comunque, dev'essere svolta alla fine dell'estate.

Le diverse tipologie di gerani

I gerani fanno parte della famiglia delle Geraniaceae, che al suo interno conta oltre 280 specie. Le tipologie più diffuse sono il pelargonium zonale, ossia il geranio tradizionale e comune dalla forma a cuore; il pelargonium peltatum, noto con il nome di geranio edera, pianta di colore lilla e rossa, inserito nel gruppo delle piante rampicanti; il pelargonium grandiflorum, noto come geranio imperiale, è un repellente naturale per le zanzare visto il profumo che rilascia. Tendenzialmente sono di colore bianco con elementi lilla o viola. Come si può intuire, i colori cambiano dal rosso al viola, passando per il bianco e il lilla.