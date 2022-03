Com’è cambiata Floriana Secondi dal Grande Fratello all’Isola dei famosi, le foto di ieri e di oggi Floriana Secondi è diventata nota dopo aver vinto la terza edizione del Grande Fratello e da allora non ha mai smesso di avere successo. Oggi è a L’isola dei famosi ma il suo aspetto sembra essere un tantino cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Floriana Secondi, la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello? All'epoca si fece notare per la sua simpatia e per la sua spontaneità, commosse tutti con il suo passato difficile (a causa dei problemi di tossicodipendenza della madre venne mandata in collegio dalle suore). Nonostante siano passati anni da allora, continua a essere molto richiesta nel mondo dello spettacolo. Alle spalle ha un matrimonio finito con Mirko Fantini, il padre del suo unico figlio Domiziano, e diverse storie finite male, da quella con l’imprenditore Daniele Pompili a quella col ballerino egiziano Khaled Shaban, di dieci anni più giovane. Attualmente sembra aver ritrovato la serenità al fianco del compagno angelo, un architetto lontano dalla tv. Oggi Floriana è tra i concorrenti de L'isola dei famosi 2022, dove è apparsa un tantino cambiata rispetto agli esordi. Ecco le foto che mostrano la trasformazione dell'ex gieffina col passare del tempo.

Floriana Secondi, le foto della trasformazione dal Grande Fratello a oggi

Era il 2003 quando Floriana Secondi è entrata nella casa del Grande Fratello, all'epoca era una sconosciuta ma fin da subito riuscì a conquistare il pubblico con la sua simpatia, tanto da riuscire a sconfiggere anche l'ex coinquilino Luca Argentero nelle fasi finali.

Floriana poco dopo la vittoria del GF

Capelli biondi, fisico palestrato, piercing sotto al labbro: sebbene ad oggi sia un tantino più matura, basta guardarla anche solo un secondo per riconoscerla. La gravidanza non ha modificato affatto la sua silhouette, continua a essere tonica e muscolosa proprio come 20 anni fa. Non è forse la concorrente perfetta per affrontare gli stenti de L'isola dei famosi?

Floriana nel 2010

L'evoluzione degli hair look di Floriana Secondi

Il dettaglio che è maggiormente cambiato nell'aspetto di Floriana col passare degli anni? L'hair look. All'interno della casa del GF portava i capelli biondissimi e a caschetto ma, una volta uscita e diventata una star della tv, ha cominciato a darsi alle più svariate sperimentazioni.

Floriana oggi con le maxi extension

Pixie cut col ciuffo laterale, lunghissime extension, treccine in stile rasta, ricci vaporosi: in fatto di hair look ha provato davvero di tutto. Da sempre è fedele al platino, anche se di tanto in tanto si è concessa delle sfumature leggermente più scure sui toni del castano. A L'isola riuscirà a resistere senza poter andare dal parrucchiere?