Chiara Ferrigni mostra la trasformazione con e senza trucco: “Io di mattina Vs. io di sera” Chiara Ferragni, da sempre paladina della bellezza naturale, nelle ultime ore non ha avuto paura di mostrare la sua trasformazione prima e dopo il trucco: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È da oltre un mese che Chiara Ferragni è tornata sui social dopo lo scandalo dei pandori Balocco ma, nonostante ciò, continua a rimanere fedele a una strategia comunicativa all'insegna della sobrietà. Fatta eccezione per qualche fit-check realizzato poco prima di uscire, su Instagram sembra aver "bandito" gli eventi fashion e le serate di gala. Ora come ora preferisce dare spazio esclusivamente alla famiglia tra dolci foto casalinghe con Leone e Vittoria e selfie con mamma e sorelle. Nelle ultime ore è tornata a mostrare il suo lato "più umano", non avendo paura di rivelare la trasformazione prima e dopo il trucco.

Chiara Ferragni è paladina della bellezza naturale

Chiara Ferragni non ha mai avuto paura di mostrarsi in versione acqua e sapone sui social, anzi, in molte occasioni è diventata paladina della bellezza naturale, immortalandosi senza neppure un filo di trucco sul viso. Ha così contribuito a far sì che le celebrities del suo calibro venissero "spogliate" dalla loro aura di perfezione, diventando delle persone assolutamente "comuni" che ogni giorno combattono con i normali inconvenienti beauty che praticamente tutti si ritrovano ad affrontare. Ora è tornata a farlo in modo super originale, ovvero mettendo a confronto un selfie scattato durante la mattinata con una foto realizzata prima di andare a dormire.

Il look da giorno di Chiara Ferragni

Le foto di Chiara Ferragni prima e dopo il trucco

"Me in the morning vs. me at night", sono state queste le parole con cui Chiara Ferragni ha messo a confronto il suo beauty look da giorno con quello al naturale sfoggiato poco prima di andare a dormire. Nella prima foto è pronta per uscire: è vestita di tutto punto, ha i capelli ondulati perfettamente in piega ma ha aggiunto un tocco messy con la fila molto laterale e vanta un make-up curato nei minimi dettagli, dal blush color albicocca all'effetto smokey realizzato con l'ombretto, fino ad arrivare a un tocco marcato di rimmel. Nel secondo scatto, invece, è in accappatoio, ha i capelli gonfi e legati in una cosa e sul viso completamente struccato ha una maschera bianca. La differenza tra mattina è sera è decisamente evidente ma, così come molti fan le hanno fatto notare, Chiara è sempre meravigliosa in ogni versione.