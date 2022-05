Chiara Ferragni, Vittoria e Marina Di Guardo in costume giallo: 3 generazioni a confronto Baby V ha fatto la prima prova costume della stagione, indossando un bikini giallo. È un colore che amano anche Chiara Ferragni e Marina Di Guardo.

A cura di Giusy Dente

Vittoria, Chiara Ferragni, Marina Di Guardo

Con l'estate sempre più vicina è ora di pensare ai costumi e ai look balneari da sfoggiare sulle spiagge. I Ferragnez non hanno ancora svelato dove trascorreranno le loro vacanze. L'anno scorso Chiara Ferragni e Fedez erano stati in Sardegna, assieme ai figli Leone e Vittoria: sull'isola ovviamente l'influencer aveva sfoggiato i migliori outfit del suo guardaroba, passando da quelli comodi per il giorno a quelli glamour per la sera. Immancabili nella valigia dell'imprenditrice le scarpe griffate, la sua passione. Luglio e agosto sono alle porte e lei (assieme al resto della famiglia) sta già cominciando a entrare in modalità vacanza estiva.

Baby Vittoria in bikini giallo

In casa Ferragni è toccata a Baby Vittoria la prima prova costume. I genitori le hanno fatto indossare il primo bikini della stagione e immediatamente le hanno scattato una foto condivisa poi sui social, che ha fatto impazzire i fan. La bimba è seduta sul divano a piedi nudi con un due pezzi giallo limone, sgargiante e vivace: presenta top a triangolo con laccetti che si annodano dietro la nuca e dietro il collo, slip con laccetti laterali. Uguale al modello per gli adulti insomma. Immancabile la mollettina tra i capelli, una sorta di firma di riconoscimento della bambina, che sfoggia sempre coloratissime clip sin dai primi mesi di vita.

Vittoria col bikini giallo

Le donne di casa Ferragni amano il giallo

Il giallo è un colore molto in voga al momento, soprattutto nel mondo del beauty: dagli ombretti per gli occhi allo smalto per le unghie, rende il make-up così come la manicure vivace e d'impatto. Questa tonalità è vitaminica e luminosa, sa d'estate ed è perfetta da sfoggiare in spiaggia. Lo sanno bene anche Chiara Ferragni e Marina Di Guardo. Entrambe hanno con piacere indossato questo colore, come dimostra la foto condivisa sui social dall'influencer.

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo

Lo scatto mette a confronto tre generazioni di donne di casa Ferragni con lo stesso outfit balneare. C'è la piccola Vittoria, c'è una foto di Chiara Ferragni del 2019 (in cui indossa un due pezzi di Calzedonia) e c'è una foto di una giovanissima Marina Di Guardo, con chioma leonina, occhiali da sole e costume intero sgambato monospalla con oblò sul fianco. Per lei sembra che il tempo non sia mai passato. Il giallo è sicuramente il colore must di famiglia.