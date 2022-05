Il giallo è il colore beauty di maggio: ombretti, eye liner e smalti da provare per il tuo make up look Il colore beauty del mese è il giallo: vitaminico, luminoso ed energico è ideale sia per il trucco occhi che per la manicure. Scegli tra il delicato giallo pastello o tra il vivace giallo luminoso.

A cura di Federica Ambrogio

Vitamico, luminoso e brillante: il giallo è il colore beauty con cui osare nel mese di maggio. Eyeliner, smalti, matite occhi, ombretti e persino rossetti per chi ama i look più audaci. Dalle sfumature delicate del giallo pastello fino a quelle vivaci del giallo limone, passaggio per il giallo intenso e caldo. Scopri tutte le sfumature di giallo da provare e i cosmetici da utilizzare per creare il tuo beauty look di tendenza.

Il giallo è il colore beauty di maggio

Una sfumatura insolita da utilizzare per un beauty look ma dal potenziale incredibile: il giallo è uno di quei colori che vengono spesso temuti e non utilizzati per realizzare un make up, timorosi di esagerare o creare un look troppo estroso e stravagante. In realtà invece il giallo può essere quel tocco di colore perfetto per dare vivacità a un trucco occhi o ad una manicure. È proprio il giallo ad essere protagonista del colore beauty del mese, da utilizzare sia per illuminare il trucco che per creare un tocco di vivacità sulla tua manicure. Potrai utilizzare infatti lo smalto giallo per creare una french manicure vitaminica, una decorazione pois su una base neutra o ancora decorazioni geometriche.

Per quanto riguarda invece il trucco niente paura: non si tratta di creare un make up monocolore sui toni del giallo acceso, ma di realizzare dei piccoli accenni di colore. Potrai abbinare il giallo ai colori neutri come la palette dei marroni, oppure giocare con i contrasti accostandolo al viola o al nero. Usa gli ombretti o le matite gialle per colorare l'angolo interno dell'occhio o per definire la rima ciliare inferiore, regalando così un tocco di colore a un make up tradizionale. Il giallo è perfetto anche per creare linee geometriche e tribali.

Tutti i cosmetici da provare

Quest'anno avrai l'imbarazzo della scelta per trovare il cosmetico giallo ideale per te. Tra le palette di ombretti da provare c'è la Artist Color Pro Palette di MAKE UP FOR EVER nella colorazione ginger: 8 sfumature di ombretti nelle nuance del giallo e dei toni neutri perfette per creare qualunque tipo di make up. Se vuoi provare gli eye liner saranno perfetti quelli in crema come Outli(n)er Eyeliner di Superfluid, preciso e dal colore intenso, mentre se vuoi provare le matite sarà ideale la MicroLiner Ink di Shiseido. Vuoi osare con il giallo sulle labbra? Prova il rossetto VIVA GLAM x Keith Haring! di MAC. Tra gli smalti potrai invece provare le nuance più delicate del giallo pastello come il nuovo Sing songbird along di Essie, oppure il giallo vibrante e acceso di CND Vinylux, nella colorazione No.104 Bicycle Yellow. Scopri nella gallery tutti i cosmetici nelle sfumature di giallo da provare per il tuo make up!