Chiara Ferragni in topless con l’intimo nude: le foto di coppia con Fedez celebrano l’amore Chiara Ferragni e Fedez hanno approfittato della vacanza a St. Moritz per concedersi degli intimi momenti di coppia. Sui social hanno poi celebrato il loro amore con dei selfie all’insegna della sensualità: ecco come si sono mostrati.

Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata da pochi giorni dal viaggio in India fatto con gli amici ma, nonostante ciò, è già ripartita, questa volta per St. Moritz, in Svizzera. Poche ore dopo la finalissima di X-Factor a cui aveva partecipato con un abito nero col maxi spacco, ha dato il via a una vacanza di famiglia con Fedez, Leone e Vittoria, approfittando così del ponte dell'Immacolata per concedersi un po' di relax prima degli eventi natalizi che la vedranno protagonista. L'imprenditrice si è immortalata sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio innevato con una tuta tecnica di lusso, poi una volta tornata in hotel si è data alle coccole col marito, non esitando a scattarsi un intimo selfie: ecco il risultato.

La storia d'amore di Chiara Ferragni e Fedez

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez procede a gonfie vele: nell'ultimi periodo si sono ritrovati a dover affrontare molte sfide, prime tra tutte quelle legate ai problemi di salute del rapper, ma sono riusciti a superarle tutte a pieni voti, uscendone ancora più uniti. Non sorprende, dunque, che ora si stiano godendo al massimo la pausa lavorativa che stanno trascorrendo a St. Moritz con amici e figli. A celebrare il rapporto profondo e affiatato che condividono da anni (e che è nato grazie alla citazione nella hit Vorrei ma non posto) è stato Fedez, che sui social ha postato dei selfie dolci e sensuali accompagnati dalla didascalia "Noi" seguita dall'emoticon di un cuore. Così facendo, il cantante è riuscito a dimostrare che, nonostante il successo e la notorietà, il loro rapporto rimane stabile, forte e soprattutto semplice.

Chiara Ferragni e Fedez

I selfie di coppia dei Ferragnez

Per celebrare il loro profondo amore i Ferragnez hanno posato in versione intima e sensuale nel bagno dell'hotel a St. Moritz in cui soggiornano. Si sono scattati dei selfie allo specchio mentre si scambiano coccole e abbracci: Fedez indossa dei pantaloncini sportivi total black, ha il petto nudo e i tatuaggi in mostra, Chiara è invece in topless.

Il selfie intimo dei Ferragnez

L'imprenditrice si è lasciata fotografare senza reggiseno mentre sfoggia solo un paio di tanga a effetto nudo ma, nonostante l'assenza dei vestiti, ha evitato la censura social coprendosi dietro la silhouette del marito. Al di là dei look vedo-non vedo, a risaltare sono i visi dolci e rilassati dei due influencer: sono ormai diventati il simbolo dell'amore capace di rimanere puro di fronte ogni sfida.