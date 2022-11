Chiara Ferragni in costume sul Mar Morto: anticipa l’estate col trikini in stile anni ’90 È arrivato al termine il viaggio in Giordania di Chiara Ferragni. Prima di rientrare a Milano l’imprenditrice ha voluto ammirare il Mar Morto: quale migliore occasione di questa per anticipare l’estate con un costume super trendy?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata in Giordania con il suo team e da diversi giorni è alle prese con un tour del paese. Nelle prime notti ha soggiornato in un resort da mille e una notte ad Amman, successivamente ha organizzato una gita a Petra, mentre nelle ultime ore ha fatto un safari di lusso nel deserto. L'ultima tappa del viaggio? Il Mar Morto. Prima di rientrare a Milano e riabbracciare la famiglia l'imprenditrice ha voluto fare il bagno di fronte un tramonto da sogno e ha colto l'occasione per dare una piccola anticipazione dei trend che spopoleranno la prossima estate: ecco il suo nuovo costume destinato a diventare un vero e proprio must.

Chiara Ferragni in costume a novembre

L'avevamo lasciata in versione farfalla col la tuta multicolor alla suggestiva cena nel deserto, oggi ritroviamo Chiara Ferragni in versione balneare sulle rive del Mar Morto. Al motto di "Ultimo giorno in Giordania: dal deserto al Dead Sea" si è lasciata immortalare prima in accappatoio con le amiche, poi sullo sfondo di un meraviglioso tramonto e per l'occasione ha sfoggiato un costume super trendy. Complici le temperature calde del luogo, ha avuto la possibilità di lasciare a casa cappotti e maglioni e la cosa ha fatto non poca invidia ai suoi followers, attualmente alle prese con le prime giornate davvero fredde e piovose dell'autunno. Così facendo ha già lanciato il modello che di sicuro spopolerà la prossima estate.

Chiara Ferragni col costume del suo brand

Il costume total black di Chiara Ferragni

Per il bagno nel Mar Morto Chiara Ferragni ha puntato sul total black. Ha sfoggiato un costume intero della sua collezione, per la precisione un modello trikini sgambato sui fianchi, con un profondissimo scollo a V e dei maxi tagli cut-out sui lati. Il dettaglio che lo rende ancora più glamour? L'anello gold in pieno stile anni '90 al centro del busto che riproduce l'iconico occhio della Chiara Ferragni Collection. Capelli extra lisci, trucco impeccabile e bracciali preziosi al polso: sebbene probabilmente non ha fatto un tuffo nelle acque giordane, tanto è bastato ai followers per fantasticare sull'arrivo della bella stagione.