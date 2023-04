Chiara Ferragni da ragazzina con bandana e treccine: “A 15 anni provavo a imitare Christina Aguilera” Chiara Ferragni ha condiviso un ricordo dell’adolescenza che lei stessa ha definito cringe, il motivo? Provava a imitare Christina Aguilera ma con scarsi risultati.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è appena tornata da Roma dopo aver trascorso l'intero weekend in famiglia tra gite in luoghi iconici e impegni lavorativi. Ha documentato tutto sui social, dando spazio sia alla mostra Vita Dulcis a cui ha partecipato che ai dolci siparietti familiari, da Vittoria con la sua borsa a Leone in versione influencer. Ora si sta godendo un po' di relax a Milano e, complice il fatto che non ha appuntamenti, ha avuto modo di rispolverare alcuni vecchi ricordi risalenti alla sua infanzia. Ha portato l'attenzione su una foto in cui provava a imitare Christina Aguilera che lei stessa ha definito "cringe": ecco com'era l'imprenditrice quando aveva 15 anni.

Com'era Chiara Ferragni a 15 anni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni rispolvera alcuni dolci ricordi di quand'era piccola ma in quest'occasione ha dato spazio a qualcosa di davvero cringe. La foto postata sui social nelle ultime ore risale ai tempi dell'adolescenza e la mostra sullo sfondo di un meraviglioso panorama marittimo con indosso un bikini di Mickey Mouse, una bandana fucsia annodata dietro la nuca e una collanina con un surf pendente. Il dettaglio che non può passere inosservato? Aveva delle lunghe treccine micro. Sebbene da ora ad oggi non sia cambiata in modo drastico, è chiaro che all'epoca era solo una ragazzina e non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata famosa in tutto il mondo.

L'esilarante foto nascosta dietro la foto

Il motivo per cui la vecchia foto di Chiara è cringe? Lo ha spiegato lei stessa sui social. Nella didascalia ha scritto "Morta per questa foto di me a 15 anni in Repubblica Domenicana mentre provo a somigliare a Christina Aguilera", subito dopo nelle Stories ha raccontato degli ulteriori aneddoti sulla questione. All'epoca era solo una ragazzina e, come molte delle sue coetanee, amava la nota popstar di Genie in a bottle e non perdeva occasione per replicare il suo stile anni 2000. In vacanza provò a imitarla facendosi le treccine in spiaggia ma, inconsapevole del fatto che quelle acconciature da palcoscenico venivano realizzate con le extension, si ritrovò con appena 10 treccine sulla testa. Insomma, il risultato non fu affatto quello sperato ma in compenso capì per la prima volta che i look delle star erano tutt'altro che improvvisati.