Leone Ferragni diventa influencer: è adorabile con occhiali da divo e maglione con le mele Il piccolo Leone Luci Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Per il viaggio di ritorno da Roma si è trasformato in un mini influencer: ecco il suo nuovo look con le mele e gli occhiali da divo.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie più amate dei social e non sorprende che ogni loro post riesca a riscuotere un certo successo. Prossimamente Chiara Ferragni, Fedez & Co. torneranno su Amazon Prime Video con la seconda stagione della serie a loro dedicata e, a giudicare dalle prime immagini del promo, le puntate saranno all'insegna del glamour. Nell'attesa che arrivi il 18 maggio, ci si può "accontentare" con le adorabili Stories di famiglia. Di recente la coppia è stata a Roma con i piccoli Leone e Vittoria, anche se è stato soprattutto il primogenito ad attirare le attenzioni dei fan: ecco per quale motivo a soli 5 anni sembra già essere destinato a diventare influencer.

Leone è icona trendy

Complice un impegno professionale nella Capitale, i Ferragnez al completo si sono trasferiti a Roma per qualche giorno, è proprio lì che hanno trascorso il weekend, approfittandone per visitare musei e luoghi iconici. Se da un lato Baby Vittoria ha provato a "imitare" la mamma indossando la sua borsetta, il piccolo Leone ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria icona fashion nonostante la tenera età. A immortalarlo è stata mamma Chiara, che per il viaggio in treno verso Milano ha scelto per lui un look che non poteva passare inosservato. Il bimbo ha seguito la tendenza "frutta", rendendo il suo stile primaverile pop e coloratissimo.

Leone in Benetton

Chi ha firmato il maglione con le mele di Leone

Leone Lucia Ferragni ha indossato un adorabile maglioncino con le mele firmato Benetton, un modello girocollo a manica lunga in filato di puro cotone, è a fondo blu ma decorato all-over con delle mele celesti. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 59,95 euro. La cosa particolare è che il bimbo ha aggiunto da solo un accessorio super glamour: un paio di occhiali da sole total black in pieno stile divo, un modello con la montatura doppia e rettengolare che probabilmente ha "rubato" alla mamma. Jeans skinny, camicetta bianca col colletto in vista e capelli biondi spettinati: Leone sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy