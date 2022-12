Chiara Ferragni da piccola: la foto da bambina con bavaglino e i capelli ricci Chiara Ferragni ha condiviso due foto del passato per fare gli auguri di compleanno al padre Marco: una risalente al suo matrimonio e una di quando era una bambina piccola.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram due tenere foto del passato per fare gli auguri di al padre, il dentista Marco Ferragni, che il 15 dicembre festeggia il compleanno. L'imprenditrice digitale e influencer ha scelto uno scatto del suo matrimonio e una di molti anni fa, quando era una solo una bambina in braccio al suo papà.

La foto di Chiara Ferragni da piccola

Occasionalmente Chiara Ferragni condivide sui social le foto della sua infanzia, magari con le sorelle e la madre, oppure confrontandole con quelle della figlia Vittoria alla stessa età per sottolineare la somiglianza. Questa volta l'imprenditrice ha scelto una foto di quando era poco più che neonata, in braccio al papà Marco, con un bavaglino rosso e bianco al collo. Il padre la imbocca mentre la piccola è attratta dalla macchina fotografica: spiccano gli occhioni azzurri e i capelli ricci, raccolti in un ciuffetto sul capo con un fermaglio verdeacqua.

Chiara Ferragni aveva i capelli rossi da piccola

Non tutti sanno infatti che Chiara Ferragni non è una bionda naturale: da piccola aveva i capelli riccissimi e scuri, di un bel rosso ramato. Nella foto si vede chiaramente il suo colore naturale, che ha portato per un periodo anche all'inizio della sua carriera da influencer. Il colore che sceglie da anni, un biondo luminoso, le dona moltissimo ed è diventato il suo signature colour: con il nuovo anno in arrivo avrà voglia di un ritorno al passato?