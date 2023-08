Chiara Ferragni con le rane ai piedi: la storia delle scarpe più originali della stagione Chiara Ferragni ha stupito i fan indossando scarpe verdi a forma di ranocchio: non si tratta di un capriccio di stile, ma dell’accessorio più desiderato della prossima stagione.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è appena partita per le vacanze estive e si gode l'estate con la famiglia a Ibiza. Anche in questo periodo di relax però lo stile è sempre al centro delle sue giornate: l'imprenditrice digitale sta approfittando di questo periodo di relax per sfoggiare gli abiti e gli accessori cult dell'estate 2023. Tra minidress, bikini e sandali però spunta un paio di scarpe davvero particolare: Chiara Ferragni si è immortalata con un paio di rane ai piedi e ha chiesto consiglio ai follower: "Scarpe rana?"

Chi ha firmato le scarpe rana di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sollevato la curiosità dei fan: nella foto l'influencer indossa jeans oversize di Loewe e delle insolite scarpe verde scuro con occhi gialli in rilievo che imitano il muso di una rana. Le frog shoes sembrano scarpe da bambini, ma sono una delle uscite più desiderate della prossima stagione. Dietro alle scarpe rana c'è il genio irriverente del designer JW Anderson (lo stesso della borsa piccione di And Just Like That 2, per intenderci). Lo stilista, direttore creativo del suo marchio omonimo, ha lanciato una collaborazione con Wellipets, uno storico marchio inglese di calzature per bambini. Gli stivali da pioggia Wellipets a forma di rana sono così diffusi nel Regno Unito da essere stati indossati anche dai principini William e Harry da bambini.

Chiara Ferragni con jeans Loewe e scarpe JW Anderson

Le scarpe rana di JW Anderson hanno debuttato ufficialmente durante la Milano Fashion week Autunno/Inverno 2023-24 e sono già l'oggetto del desiderio di fashion victim, modelle e influencer. Piacicono perché sono spiritose, originali ma con un tocco retrò che ci riporta all'infanzia. E poi sono comode. Insomma: una variante spiritosa delle Crocs, o una variante ironica delle scarpe granchio. Se le indossa anche Chiara Ferragni, possiamo già dichiararle le scarpe must have dell'autunno 2023.