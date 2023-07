Chiara Ferragni col seno dipinto sul top: saluta Parigi tra stringhe e cinture con la chiave Chiara Ferragni è tornata in Italia dopo aver partecipato ad alcune sfilate parigine di Haute Couture. Prima di andar via ha però sfoggiato un audace look per un cocktail party: ecco tutti i dettagli del top col seno dipinto.

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi si sta tenendo la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e fino a domani saranno molte le Maison che presenteranno le loro collezioni di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Chiara Ferragni è volata in Francia fin dallo scorso weekend e ha partecipato agli show di due dei suoi brand preferiti, Schiaparelli e Dior, spaziando tra lunghi abiti neri col seno a punta e look candidi in pieno stile bon-ton. La Settimana della Moda è anche sinonimo di party scatenati e non sorprende che l'imprenditrice vi abbia preso parte, cogliendo l'occasione per dare il meglio di lei in fatto di sensualità.

Chiara Ferragni ricorda il look di Sanremo

La sfilata della Maison Schiaparelli era tra le più attese della Paris Fashion Week e, a giudicare dai risultati, non ha deluso le aspettative degli appassionati di moda. Chiara Ferragni non ha solo presenziato allo show, ha partecipato anche al cocktail party serale, dando prova di condividere un rapporto davvero speciale con la griffe e col suo direttore creativo Daniel Roseberry.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Cosa ha indossato? Un top nero con la schiena nuda e il side boobs in vista, decorato con una silhouette femminile total gold sul davanti a effetto body painting. Coloro che a primo impatto credono di aver già visto il capo non si sbagliano: si tratta di una stampa uguale a quella dipinta sull'abito che proprio Chiara aveva indossato sul palco di Sanremo.

Chiara Ferragni con la schiena nuda

Il completo da cocktail party di Chiara Ferragni

Il look di Chiara per il cocktail party di Schiaparelli è contraddistinto anche da altri dettagli all'insegna della sensualità. Ha infatti abbinato il top col seno dipinto a un paio di pantaloni di pelle a zampa d'elefante, un modello a vita bassa e con delle stringhe lungo le cosce che rivelano la pelle nuda. Il cinturone, inoltre, è caratterizzato da una fibbia che può essere chiusa con delle vere e proprie chiavi d'oro. Non sono mancati i tacchi a spillo, gli orecchini oversize e il make-up curato nei minimi dettagli, quest'ultimo esaltato da un raccolto tirato ma con due ciuffi che cadono sui lati del viso. Chiara non ha forse dimostrato ancora una volta di essere una regina di stile a livello internazionale?