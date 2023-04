Chiara Ferragni coi gioielli di oro e diamanti: il valore di anelli e bracciali supera 20mila euro Quanto valgono i nuovi gioielli di Chiara Ferragni? Bracciali e anelli firmati Dior hanno un valore da capogiro.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni indossa i gioielli Dior

Nei look di Chiara Ferragni i dettagli preziosi in oro e diamanti non possono mai mancare. L'imprenditrice ha realizzato una linea di gioielli che porta il suo nome e ne indossa collane, bracciali e orecchini tutti i giorni, con orgoglio. A questi affianca poi i pezzi vintage o nuovi delle più importanti Maison del lusso. Possiede diversi bracciali di Cartier il cui valore supera gli 80 mila euro, un anello con smeraldo e diamanti di Masetti Gioielli, una parure con zaffiri rosa della stessa gioielleria ricevuta in regalo per il 34esimo compleanno. Recentemente si sono aggiunti alla collezione i nuovi gioielli di Louis Vuitton da 30 mila euro. Poi ci sono quelli che più che un valore economico ne hanno uno affettivo: ne è un esempio il push present ricevuto in dono da sua madre Marina Di Guardo dopo la nascita di Vittoria. Si tratta di una collana con le iniziali dei figli. I nuovi gioielli sfoggiati sui social dell'imprenditrice sono invece di una delle sue Case di moda del cuore e hanno un valore da capogiro.

Chiara Ferragni con anelli e bracciali Gem Dior

Chiara Ferragni coi gioielli Dior

Dior è una delle Maison preferite di Chiara Ferragni, non a caso scelta anche per l'avventura sanremese. Della Casa di moda francese sono i gioielli mostrati sui social dell'imprenditrice, tutti appartenenti alla collezione Gem Dior. Questa nuova linea è stata realizzata da Victoire de Castellane, ispirandosi ai campioni di tessuto appesi alle pareti degli atelier Christian Dior.

in foto: bracciale Dior

Sono creazioni dalle linee moderne, formate da elementi grafici che richiamano alla mente gli strati di un minerale. Chiara Ferragni ha mostrato, nello specifico, gli anelli e i bracciali. Gli anelli sono realizzati in oro giallo 18 ct: uno costa 2400 euro e l'altro, ulteriormente impreziosito da diamanti, 3500 euro.

in foto: anello Dior

I bracciali, come gli anelli, sono stati pensati per essere indossati proprio come ha fatto l'influencer, dunque sovrapposti, per dare vita a una composizione unica. Quelli dell'imprenditrice sono in oro 18 ct: quello coi diamanti costa 9800 euro e quello senza 7100 euro. Il valore dei quattro gioielli, dunque, corrisponde a 22800 euro.