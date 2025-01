Chi sono Luca e Angela, figli di Rosita e Ottavio Missoni a capo dell’azienda di famiglia

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ottavio Missoni con la moglie e i tre figli (2011)

Ottavio Missoni e la moglie Rosita (venuta a mancare giovedì 2 gennaio) nel loro lungo matrimonio hanno avuto tre figli: Vittorio (nato nel 1954), Luca (nato nel 1956), Angela (nata nel 1958). Il primogenito è morto nel 2013, nello stesso anno del padre, in un incidente aereo. Nel 1997, Rosita e Ottavio hanno passato il testimone ai figli: Angela Missoni è diventata direttore artistico, Vittorio Missoni responsabile commerciale e Luca Missoni responsabile tecnico. Rosita Missoni in quel momento è passata alla direzione Artistica della linea Missoni Home.

Chi è Luca, direttore artistico dell'Archivio Missoni

Luca Missoni oggi è il Direttore Artistico dell'Archivio Missoni, ma in passato ha diretto la ricerca di maglieria e lo sviluppo del prodotto, oltre a disegnare collezioni uomo e sport. L'Archivio raccoglie decine di migliaia di capi e accessori, ma anche campioni di tessuto, disegni originali, stampe, gli arazzi di Ottavio Missoni, foto e video relative alla storia della Maison, per lasciarne traccia ai posteri.

Luca Missoni (2019)

Chi è Angela, l'ultima figlia di Rosita e Ottavio Missoni

Angela Missoni è stata Direttrice creativa del marchio fino al 2021. Quando ha lasciato l'incarico ha mantenuto solo la presidenza.. La 67enne è stata sposata con il produttore di eventi Marco Maccapani con cui ha avuto tre figli: Teresa, Francesco, Margherita. Tutti e tre hanno in qualche modo ereditato la passione di famiglia per l'arte e la moda, cimentandosi con diverse attività di questo settore: il primo si è occupato di vari progetti per l'azienda, il secondo è il curatore del libro The Missoni Family Cookbook mentre la terzogenita lavora come stilista.

Angela Missoni (2024)

La scomparsa del primogenito Vittorio Missoni

Vittorio Missoni è tragicamente morto nel 2013, in un incidente aereo in cui persero la vita anche sua moglie Maurizia Castiglioni, il pilota e due amici della coppia, Elda Scalvenzi e il marito Guido Foresti. L'aereo scomparve il 4 gennaio 2013: fu ritrovato settimane dopo nelle acque dell'arcipelago venezuelano di Los Roques, con a bordo i resti delle persone che erano a bordo.

Vittorio Missoni e Margherita (2005)

I nipoti e i pronipoti della famiglia Missoni

Teresa, la primogenita di Margherita Missoni, ha a sua volta avuto un figlio: Zeno. I figli di Margherita (la secondogenita) invece, avuti dall'ex marito, il pilota automobilistico Eugenio Amos, si chiamano Otto Hermann e Augusto. Vittorio Missoni e sua moglie hanno avuto tre figli: Ottavio Jr, Marco, Giacomo.

Giacomo Missoni (2022)