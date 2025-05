video suggerito

Chi è Raniero Mancinelli, il sarto del Papa, e quanto costa vestire il nuovo Pontefice Raniero Mancinelli, meglio noto come “Il sarto del Papa”, ha vestito il nuovo pontefice Leone XIV per la sua prima apparizione pubblica dopo l’elezione al Conclave cominciato il 7 maggio. Aveva preparato tre abiti talari identici di taglie differenti, il cui prezzo potrebbe aggirarsi tra i 700 e i 9.000 euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama Raniero Mancinelli, ha 86 anni ed è diventato noto per essere il "sarto del Papa". Lavora nel suo atelier in Borgo Pio 90 dal 1962, per la precisione dal Concilio Vaticano II, e da allora non ha mai smesso di vestire i pontefici, tanto di essere diventato il simbolo della storia e della tradizione della Sartoria Ecclesiastica. Non sorprende, dunque, che, dopo aver vestito molti dei rappresentanti della chiesa, compreso Papa Francesco (morto nel giorno di Pasquetta), il Vaticano abbia affidato a lui la realizzazione dell'abito talare del nuovo pontefice eletto dal Conclave.

Chi è Raniero Mancinelli, il sarto del Papa

Raniero Mancinelli, il sarto del Papa, è il sarto romano che ha vestito gli ultimi tre Pontefici e che ora si appresta a curare l'armadio di Papa Leone XIV, eletto nella giornata di ieri. La Sartoria Ecclesiastica Mancinelli Clero a Borgo Pio è di sua proprietà, ci ha lavorato fin da piccolo, inizialmente anche come semplice aiutante, favorendone l'incredibile successo. Il suo altelier, dunque, opera nel settore da decenni, puntando solo su personale esperto e qualificato e riuscendo a unire arte, moda e tradizione. Negli anni Raniero Mancinelli ha sempre provato ad assecondare le richieste dei diversi Papi, così che i loro abiti potessero rappresentarli al meglio.

Abito ecclesiastico di Raniero Mancinelli

L’abito “in tre taglie” del nuovo Papa

Non appena il nuovo Pontefice è stato eletto dal Conclave, ha trovato tre diversi abiti realizzati appositamente per lui nella stanza delle lacrime, quella in cui avviene la vestizione prima dell'apparizione al balcone di San Pietro. Il sarto Raniero Mancinelli ha spiegato di aver realizzato lo stesso modello in taglie diverse, ovvero 50, 54, 58 (small, medium e large), il motivo di questa usanza? Non conoscendo le misure del neo-Papa, è stato costretto a riprodurre il vestito talare per diverse stazze. Il tessuto usato per produrli è sempre sofisticato e prezioso, anche se di solito sono i Papi in carica a sceglierlo. Considerando, però, il fatto che il successore di Bergoglio potrebbe voler continuare il suo mandato, il sarto questa volta ha deciso di servirsi di materiali "normali", non eccessivamente pregiati. In precedenza, invece, Papa Benedetto gli aveva chiesto tessuti più morbidi, preziosi e particolari.

Raniero Mancinelli con Papa Francesco

Quanto costa vestire il nuovo Papa

Gli abiti ecclesiastici, primi tra tutti quelli talari indossati dal Papa, non sono economici, soprattutto perché vengono confezionati artigianalmente e realizzati su misura. Il vestito corale, ovvero quello indossato da Cardinali per il Conclave, può costare tra gli 8.500 e i 9.000 euro, poi bisogna aggiungere gli accessori come l'anello cardinalizio, la croce pettorale, il cingolo e i guanti, arrivando così a oltre 10.000 euro. La talare del nuovo Pontefice, invece, è in fresco lana leggero da 220 grammi al mq ma Mancinelli ha preferito non fare riferimento al prezzo del tessuto. In media, però, il semplice abito ecclesiastico bianco costa circa 700 euro.