Charlotte Casiraghi, il dolce omaggio alla nonna Grace Kelly: “Indosso ancora i suoi abiti” Charlotte Casiraghi è tra le principesse europee più apprezzate al mondo per la sua eleganza e per il suo stile glamour. Di recente ha rivelato dei dettagli inediti sulla sua vita, dal rapporto con la nonna Grace Kelly all’amicizia con Karl Lagerfeld.

Charlotte Casiraghi è tra le Royal più amate e seguite al mondo e a ogni apparizione pubblica riesce a far parlare di sé. Icona di bellezza, simbolo dell'eleganza monegasca, musa e ambassador della Maison Chanel (per la quale ha anche sfilato): sebbene non sia un principessa "titolata" per precisa decisione di sua mamma Carolina (che intende così proteggere il suo "anonimato"), ha dimostrato in più di un'occasione di essere nata per essere una reale. Di recente ha rilasciato un'esclusiva intervista a Town & Country e ha rivelato dei dettagli inediti e interessanti sulla sua vita privata, dal profondo legame con la nonna Grace Kelly all'amicizia con Karl Lagerfeld, il compianto stilista della griffe di cui oggi è testimonial.

Il profondo rapporto di Charlotte con nonna Grace Kelly

Tra le principesse europee più eleganti e glamour della storia c'è senza dubbio Charlotte Casiraghi, la nipote 36enne della leggendaria Grace Kelly. Nell'intervista che ha rilasciato a Town & Country ha rivelato che è proprio a lei che si ispira per rendere il suo stile ricercato ma allo stesso tempo fashion. Conserva alcuni dei cimeli della principessa diva, dalle sciarpe colorate di mousseline ai tailleur in tweed, e non perde occasione per "riciclarli", indossandoli durante gli eventi di famiglia. La cosa che in pochi sanno è che, quando si parla di look, Charlotte prende ispirazione anche dalla mamma Carolina di Hannover, alla quale spesso "ruba" abiti e accessori direttamente dall'armadio.

Karl Lagerfeld, l'amicizia con Charlotte Casiraghi

La famiglia Grimaldi ha sempre avuto un rapporto speciale con la Maison Chanel e non sorprende che Charlotte abbia conosciuto personalmente Karl Lagerfeld, colui che più di tutti ha riconosciuto l'innata eleganza, rendendola ambassador dell'azienda. Il leggendario direttore creativo della griffe era amico della mamma Carolina e si è preso cura di lei quando era solo una bambina, le regalava libri e la invitava a trascorrere le vacanze estive nella villa in Costa Azzurra La Vigie. Cosa ha imparato da lui? Ha capito che non bisogna dare troppa importanza a ciò che pensa la gente, dunque oggi si gode la sua vita da moglie e mamma, pur sapendo che continua a essere oggetto del fascino del pubblico.

