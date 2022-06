Charlize Theron, cambio (drastico) di stile: addio chioma bionda, adesso i capelli sono corvini Charlize Theron ha detto addio all’angelico biondo, a vantaggio di un look più punk: mullet nero corvino con frangetta.

A cura di Giusy Dente

Sicuramente l'impatto è forte, perché il cambiamento è a dir poco drastico: Charlize Theron ha davvero stupito tutti, col suo nuovo cambio look. L'attrice non è nuova a sperimentazioni in fatto di hair style, ma stavolta ha osato più del solito, facendo comunque centro, perché i capelli neri le stanno divinamente, pur rendendola apparentemente un'altra! Ha sfoggiato la chioma corvina per la prima volta in occasione del Africa Outreach Project Summer Block Party, serata di raccolta fondi per programmi di prevenzione dell'HIV e dell'AIDS, che vedono la 46enne attivamente impegnata.

Charlize Theron da bionda a mora

L'attrice ha detto addio al look angelico con la chioma bionda, passando a qualcosa di punk, decisamente più dark. Ha scelto un mullet nero corvino corto davanti e lungo dietro, con ciocche scalate che rendono più piena la parte superiore. Ha completato il nuovo hair style con la frangetta aperta a tendina. Nel complesso il taglio ha un look leggermente disordinato e ribelle, che dona all'attrice un'aria decisa.

Il suo pubblico è abituato a pensare a lei in versione bionda: è questa la sua tonalità naturale, quella le abbiamo visto sfoggiare anche in tanti film, da Atomica bionda a Tully. Ma sia per esigenze di copione che per voglia di cambiare, ha sperimentato già in passato hair style molto diversi: capelli cortissimi con ciuffo laterale in The old guard, chioma rasata per Mad Max Fury Road.

Charlize Theron debutta col nuovo hair style

L'attrice in questi mesi ha lavorato su diversi set: in estate uscirà Doctor Strange nel Multiverso della Follia mentre in autunno sarà la volta su Netflix di L'accademia del bene e del male. Oltre alla recitazione è molto impegnata nel sociale. Ha fondato un'associazione che porta il suo nome e che si occupa di sensibilizzare sul problema dell'AIDS in Sud Africa, l'area principalmente colpita, dove vive il maggior numero di persone malate di tutto il mondo. Alla serata di raccolta fondi l'attrice ha partecipato indossando un look casual: camicia bianca di raso firmata Dior, un paio di jeans scuri, décolleté nere abbinate a pochette dello stesso colore con gioielli Tiffany & Co. Gli occhi erano tutti per lei e per il suo nuovo hair look in versione dark.